في انتخابات الاتحادات الرياضية

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

ارتفعت حدة المنافسة بين المترشحين في انتخابات الدورة الانتخابية الجديدة في مختلف الاتحادات الرياضية على جميع المناصب، حيث شهدت أمس أروقة الاتحاد العماني لكرة القدم تقديم مترشحين لمنصب رئيس الاتحاد في الدورة الانتخابية ” 2021 ـ 2025 ” حيث قدم سالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم أوراق ترشحه لولاية ثانية لمجلس إدارة الاتحاد، كما قدم الدكتور جاسم بن محمد الشكيلي النائب الثاني لرئيس الاتحاد أوراق ترشحه لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد .

وفي الاتحاد العماني لكرة اليد واصل المترشحون تقديم أوراق ترشحهم للدورة الانتخابية ” 2021 ـ 2024 ” حيث تقدم الدكتور عبدالرحمن بن سالم القاسمي مرشح نادي صحار بأوراق ترشحه لمنصب نائب رئيس الاتحاد، كما قدم موسى بن خميس البلوشي أمين سر الاتحاد العماني لكرة اليد مرشح نادي المصنعة أوراق ترشحه لمنصب أمين السر وفي منصب العضوية تقدم كل من يعقوب بن يوسف القاسمي مرشح نادي اهلي سداب ونصر بن حمد الحسني مرشح نادي مسقط .

وفي أروقة الاتحاد العماني لألعاب القوى ارتفعت المنافسة على منصب رئيس الاتحاد، حيث ارتفع العدد إلى 4 مرشحين، وقدم يوم أمس جهاد بن عبدالله الشيخ مرشح نادي عمان أوراق ترشحه لمنصب رئيس الاتحاد وكذلك قدم عادل الزرعي مرشح نادي مصيرة اوراق ترشحه لمنصب رئيس الاتحاد وقد سبقهم في تقديم طلبات الترشح لمنصب الرئيس كل من محمد العاصمي وسالم العمري وفي بقية المناصب تقدم علي بن عبدالله المرزوقي مرشح نادي صحم بأوراق ترشحه لمنصب نائب رئيس الاتحاد .

وفي الاتحاد العماني للسباحة قدم محمد الكيومي مرشح نادي السويق أرواق ترشحه لعضوية مجلس الادارة .

وفي الاتحاد العماني للهوكي قدم زهير بن محمد العجمي مرشح نادي مسقط ارواق ترشحه لمنصب امين صندوق الاتحاد وقدم ربيع بن محمد النوفلي مرشح نادي صحار ارواق ترشحه لمنصب نائب رئيس الاتحاد .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوهيبي يترشح لولاية ثانية في اتحاد الكرة والشكيلي يدخل على خط المنافسة وتواصل تقديم طلبات الترشح في باقي الاتحادات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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