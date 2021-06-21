الفيصل الزبير يحافظ على صدارة الترتيب العام للبطولة الدولية المفتوحة GT

بعد أن حل ثالثا في السباق الثاني ببلجيكا

حافظ المتسابق الدولي الفيصل الزبير على صدارة الترتيب العام للبطولة الدولية المفتوحة GT بعد ختام الجولة الثانية للبطولة والتي أقيمت على حلبة سبا فرانكورشان البلجيكية بعد ان نجح في الصعود مجددا على منصة التتويج في السباق الثاني للبطولة محتلا المركز الثالث في ترتيب السباق وبعد ان تمكن مع زميله الاسباني سوشك من خطف لقب السباق الأول ضمن محطة بلجيكا ليرفع الفريق رصيده الى 43 نقطة على متن سيارة بورشه “911 جي تي 3 آر ومع فريق ليخنِر للسباقات.

ويتصدر الفيصل وزميله الترتيب العام بفارق نُقطة واحدة عن الثُنائي السويسري فريدريك شاندورف والإيطالي ميشيلي بيريتّا، اللذين يحتلان المركز الثاني على سيارة لامبورجيني “أوراكان جي تي 3 إيفو” بألوان فريق “فينسينزو سوسبريري للسباقات”، يليهم في المركز الثالث الثنائي الياباني يوكي نيموتو والبلجيكي بابتيست مولان من فريق “فينسينزو سوسبريري للسباقات”.

ودخل الفيصل الزبير وزميله سوشك السباق الثاني يحملان معهما نظام غرامة الوقت الإضافي الذي سنه الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) والذي يقضي بتوقف السيارة الفائزة بالمركز الأول في السباق الأول لمدة عشر ثواني إضافية في السباق التالي، وخمس ثواني لوصيفه، بهدف إيجاد تكافؤ بين المُشاركين وتنوُّع في الفائزين ومنصات التتويج ورغم ذلك نجحا في الصعود على منصة التتويج ومنافسة ابرز المشاركين..

وجاءت نتائج السباق الثاني بفوز بيريتّا وشاندورف مُتقدمين بفارق 14.067 ثانية عن زميليهما نيموتو ومولان، وبفارق 16.872 ثانية عن الفيصل وسوشيك في المركز الثالث، رغم تطبيق العُقوبة الزمنية عليهما. وأنهى الثُنائي البولندي باتريك كروبينسكي وسائق الفورمولا واحد السابق النمساوي كريستيان كلاين السباق في المركز الرابع في سيارة ماكلارين “720 أس – جي تي 3″ بألوان فريق “جي بيه موتورسبورت”.

الانطلاقة للفيصل

انطلق الفيصل الزبير من المركز السادس على شبكة الانطلاق خلف البريطاني آدم كارول في سيارة أودي “آر 8 أل أم أس إيفو”، والإيطالي لوريس سبينِلِّي في سيارة مرسيدس “أيه أم جي – جي تي 3 إيفو” والأمريكي روبي فولي في سيارة أستون مارتِن “فانتاج أيه أم آر – جي تي 3″ والإيطالي ميشيليي بيريتا والياباني يوكي نيموتو في سيارتي لامبورجيني.

وتراجع الفيصل للمركز السابع خلال الدورة الأولى خلف السائق الدِنماركي يِنس رينو مولِّر في سيارة هوندا “أن أس أكس – جي تي 3 إيفو”، لكنه تمكَّن من استعادة مركزه خلال أول 13 دقيقة من السباق الذي امتدَ لساعةٍ واحدة، وأثناء ذلك حافظ آدم كارول على صدارته للسباق. بعدها صعدَ الفيصل للمركز الخامس مع انتصاف السباق وتوقَّفَ في منصات الصيانة بعد 11 دورة من أجل تبادل المقاعد مع زميله أندي سوسيك، الذي تولى مهمة القيادة في المرحلة الأخيرة من السباق، حيث تراجع سوشك للمركز السابع.

ومع توقف سيارات المُقدِّمة من أجل استبدال السائقين، تمكَّن فريدريك شاندورف من تصدُّر السباق أمام بابتيست مولان والأمريكي مايكل دينان في حين صعدَ سوسيك للمركز السادس في آخر 23 دقيقة من السباق.

وتمكن سوسيك من التقدم تدريجيًا خلال الوقت المتبقى من السباق الى ان تمكن من الوصول الى المركز الثالث مع تبقّي 15 دقيقة على انتهاء السباق، وحافظ عليه بجدارةٍ، ليُحقق نتيجةً طيبةً لـ “فريق ليخنِر للسباقات” وسيارات بورشه.

الفيصل الزبير:

جولة بلجيكا كانت رائعة وسعداء بهذا التتويج

قال الفيصل الزبير: كانت جولة رائعة في بلجيكا، خرجنا منها بالفوز بالمركز الأول في السباقين الأول والثالث في السباق الثاني وتصدرنا الترتيب العام للبُطولة وهو العمل الأهم لنا. ولقد كُنا سُعداء بالفوز في السباق الأول وهو فوزي الأول في بُطولة جي تي المفتوحة، وهي خطوة كبيرة بالنسبة لي ولسوسيك ولفريق ليخنِر.

قال الفيصل: “أعتقد بأننا قُمنا بعملٍ جيد بالنظر لغرامة الوقت الإضافي في منصة الصيانة، التي فرضَت علينا عشرة ثواني إضافية في السباق. كانت السيارة جيدةً جدًا في القسم الأول منه، خسرتُ مركزًا أمام سيارة هوندا لكن تمكنت من استعادته بتجاوزه، بدأت بعدها باللحاق بسيارة اللامبورجيني أمامنا، تولى سوسيك مهمة القيادة ووضع إطارات أفضل وخاض القسم الثاني جيدا؛ حيث تمكَّن من التقدُّم للمركز الثالث، نحنُ سُعداء بذلك، ولقد عمِلَ الفريق بأكمله بطريقةٍ مثالية.

الترتيب العام للبُطولة بعد الجولة الثانية

01- الفيصل الزُبير (سلطنة عُمان)/ أندي سوسيك (إسبانيا) 43 نُقطة

02- فريدريك شاندورف (سويسرا)/ ميشيلي بيريتّا (إيطاليا) 42 نُقطة

03- بابتيست مولان (بلجيكا)/ يوكي نيموتو (اليابان) 36 نُقطة

04- أولِّي ميلّروي (بريطانيا)/ برِندان إيريب (أمريكا) 29 نُقطة

05- جوردان بيبِّر (جنوب إفريقيا)/ إيفان بِكلين (أُوكرانيا) 21 نُقطة