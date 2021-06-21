نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة القادمة والقنوات الناقلة في ربع نهائي كأس مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة، يفتتح استاد السويس الجديد أبوابه لاستضافة مباراة الزمالك ومصر المقاصة، في إطار مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، وتنطلق صافرة المباراة غداً الثلاثاء الموافق 22\06\2021، يسعى الفارس الأبيض نحو تخطي عقبة مصر المقاصة، والفوز بالمباراة والوصول إلى نصف نهائي كأس مصر، حامل لقب النسخة السابقة هو الأهلي، لذلك يأمل أبناء ميت عقبة في التتويج باللقب هذا الموسم، وعدم تكرار ما حدث في النسخة السابقة، عندما خرج من دور نصف النهائي على يد طلائع الجيش، ويبحث باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، لتقديم عرض قوي أمام مصر المقاصة، ومواصلة سلسلة الانتصارات الأخيرة في الدوري، والحصول على لقب كأس مصر والدوري المصري لمصالحة جماهيره الغاضبة، من الخروج من بطولة أفريقيا.

من جهة أخرى يسعى مصر المقاصة لتحقيق مفاجئة، بالفوز على الزمالك وإقصائه من ربع نهائي كأس مصر، ومواصلة حلم الوصول للمباراة النهائية والتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخ النادي، كما سيحاول لاعبي مصر المقاصة لتقديم عرض قوي، أمام متصدر الدوري المصري الزمالك، وتعد مباريات الزمالك والأهلي بالنسبة لكل الأندية الأخرى، بطولة في حد ذاتها لذلك سيفعلون كل ما يمكن وسيبذلون المزيد من الجهد للفوز بالمباراة.

موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة

تنطلق صافرة بداية المباراة الحاسمة بين الزمالك ومصر المقاصة، في ربع نهائي كأس مصر، يوم الثلاثاء القادم الموافق 22\06\2021، وتقام المباراة على ملعب السويس الجديد، وذلك حسب التوقيتات التالية:

19:00:- السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

17:00:- الخامسة حسب التوقيت العالمي “غرينتش”.

القنوات الناقلة للمباراة

قناة أون تايم سبورتس هي القناة المالكة لنقل مباريات بطولة كأس مصر، وبناءً على تلك الحقوق سوف يتم نقل مباراة الزمالك ومصر المقاصة، والتي تأتي في إطار مباريات ربع نهائي كأس مصر، حيث تنقل المباراة على قناة.

ON Time Sports 1 HD.

بطاقة مباراة الزمالك ومصر المقاصة