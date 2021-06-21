انت الان تتابع تفاصيل خبر تشكيل الأسبوع في دوري أبطال أفريقيا وسيطرة أهلاوية إليك 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تشكيل الأسبوع في دوري أبطال أفريقيا ، هو أحدث ما أعلن عنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الاثنين 21 من يونيو للعام 2021م، وقد جاء هذا الإعلان، بعد يومين من انتهاء مباريات الدور الأول لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لهذا العام، حيث تواجه كل من الأهلي المصري، والترجي التونسي في رادس، وانتهي اللقاء بفوز الأهلي المصري، بهدف وحيد، وبهذه النتيجة انتهت كذلك، مباراة كل من الوداد المغربي، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، حيث أستطاع فريق كايزر، أن يحرز هدف بالوداد، جدير بالذكر أن هذه المباراة، قد أقيمت بالمغرب، ومن المقرر أن تلعب مباريات الدور الثاني لنصف النهائي، يوم 26، لتحديد الفائزان من المواجهتان، ليتقابلا في النهائي.

تشكيل الأسبوع في دوري أبطال أفريقيا تعرف عليه:

جاء تشكيل الأسبوع، وسط سيطرة من لاعبي الأهلي، وهذا ليس بغريب، فقد ظهر اللاعبين بمستوى رائع، أشاد به الجميع، وقد جاء التشكيل كالاتي:

من فرقة الأهلي، جاء 5 لاعبين كالاتي: محمد شريف (في الهجوم)، حمدي فتحي (خط الوسط)، أليو ديانج (خط الوسط)، بدر بانون (في الدفاع)، أكرم توفيق (في الدفاع). وجاء 4 لاعبين من كايزر الجنوب أفريقي كالاتي: سمير نوركوفيتش (في الهجوم)، جابولو بلوم (وسط الملعب)، إريك ماتوهو (في خط الدفاع)، وكذلك حارس المرمى: بروس بفوما. من الوداد: جاء لاعب واحد، وهو وليد الكرتي في خط الوسط. وكذلك لاعب واحد من الترجي في التشكيل، ألا وهو إلياس شتي، في خط الدفاع.

حظوظ الفرق الأربعة في التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا:

يرى الجميع أن الأهلي، وخاصة بعد الأداء الرائع الذي أشاد به الجميع، والذي أستطاع على أثره، السيطرة على تشكيل الأسبوع في دوري أبطال أفريقيا، قد ضمن بالفعل تأهله، خاصة وأن مباراته القادمة أمام الترجي، تلك التي ستأتي في السادس والعشرين من هذا الشهر، في تمام الساعة التاسعة مساء، ستلعب في القاهرة، ودائما ما أعتاد الأهلي على المكسب في أرضه، أما على الجانب الثاني، وبالرغم من فوز كايزر على الوداد في المغرب، إلا أن الكثيرين يرون أن، الوداد قادر على العودة في اللقاء القادم بينهما، هذا الذي سيلعب وفي نفس يوم لقاء الأهلي والترجي، ولكنه سيلعب في السادسة مساء، فدعونا ننتظر.