منتخب الشباب يخسر مباراته الأولى بكأس العرب

منتخب الشباب يخسر مباراته الأولى بكأس العرباستهل المنتخب الوطني للشباب مشواره في بطولة كأس العرب تحت 20 عاما بالخسارة بهدفين نظيفين أمام نظيره التونسي في اللقاء الذي جمعهما على استاد المقاولون العرب، لحساب مباريات المجموعة الرابعة.

سجل هدفي المنتخب التونسي عن طريق يوسف سنانة ومحمد عزيز.

ورغم الخسارة قدم المنتخب اليمني أداء جيدا في المباراة، ولعب أغلب الوقت في ملعب التونسيين وسيطر على معظم فترات اللقاء، وتحصل على أكثر من ضربة ركنية وخطأ، لكنها لم تستغل.

وبذلك يودع المنتخب التونسي أول ثلاث نقاط في رصيدة ويتصدر المجموعة مؤقتا، في انتظار نتيجة مباراة أوزباكستان والسعودية التي تلي مباراة منتخبنا.