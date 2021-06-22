هولندا تهزم مقدونيا بثلاثية نظيفة
تأهلت النمسا إلى ثمن نهائي كأس أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها بفوزها الثمين على أوكرانيا 1-صفر اليوم الإثنين على ملعب "أرينا ناشيونال" في بوخارست في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.. فيما حققت هولندا فوزها الثالث تواليا وكان على حساب مقدونيا الشمالية بثلاثية نظيفة.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن النمسا تدين بتأهلها التاريخي في ثالث مشاركة لها في الكأس القارية بعد الاولى عام 2008 عندما استضافتها مشاركة مع سويسرا و2016، إلى لاعب وسط هوفنهايم الألماني كريستوف باومغارتنر الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 21.
ولحقت النمسا بهولندا متصدرة المجموعة وإيطاليا وويلز (المجموعة الأولى) وبلجيكا (الثانية) إلى ثمن النهائي.
وضربت النمسا موعدا في ثمن النهائي مع إيطاليا صاحب العلامة الكاملة في المجموعة الأولى السبت المقبل على ملعب ويمبلي في لندن.
وفي مباراة أخرى حققت هولندا العلامة الكاملة في دور المجموعات بفوزها الثالث تواليا وكان على مقدونيا الشمالية بثلاثية نظيفة اليوم في امستردام ضمن الجولة الثالثة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثالثة.
وسجل ممفيس ديباي (24) وجورجينيو فينالدوم (51 و58) الأهداف.
وكانت هولندا تغلبت أيضا على أوكرانيا 3-2 وعلى النمسا بهدفين نظيفين، فحذت حذو ايطاليا التي حصدت 9 نقاط من 9 ممكنة في المجموعة الاولى.
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