مدرب محلي لمنتخب سوريا خلفا لمعلول

دمشق ــ أ.ف.ب: سيتولى مدرب محلي الاشراف على منتخب سوريا لكرة القدم بدلا من التونسي المستقيل نبيل معلول، بحسب ما قال عبد القادر كردغلي عضو اتحاد اللعبة ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية لوكالة فرانس برس. وجاء تصريح كردغلي بعد اجتماع موسع لاتحاد الكرة دام نحو أربع ساعات تم خلاله مناقشة عدة أمور، من بينها اعلان معلول استقالته من تدريب المنتخب لعدم نيله مستحقاته، علما أنه “لم تصل أي استقالة رسمية من معلول لاتحاد الكرة” وفق تصريح الأمين العام للاتحاد إبراهيم أبا زيد. وعن هوية المدرب الجديد، قال كردغلي “هو مدرب محلي من أحد ثلاثة مدربين موجودين حاليا في الأردن” في إشارة منه إلى نزار محروس الذي سبق له تدريب منتخب سوريا الأول وحسام السيد مدرب الفيصلي الحالي والذي سبق له أيضا تدريب منتخب سوريا الأول، وعماد خانكان الذي سبق له تدريب المنتخب الاولمبي السوري. وكان معلول أكد أنه قدم استقالته رسميا ولم تكن وليدة اللحظة وأنه كان حرا من أي ارتباط مع اتحاد الكرة منذ شهر أبريل الماضي. وبالرغم من صدارة سوريا لمجموعتها وتأهلها إلى نهائيات كأس آسيا وإلى الدور الثالث الحاسم للتأهل إلى مونديال قطر 2022 إلا أن رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا انتقد مستوى المنتخب وطالب معلول بالاستقالة لانه “لم يقدم أي إضافة للمنتخب”. وكان اتحاد الكرة السوري تعاقد مع معلول في مارس 2020 مقابل مليون يورو على أن يتم دفع 280 الف يورو عند توقيع العقد والباقي على دفعات تصل إلى ثلاثين ألف يورو شهريا مع اضافات أخرى منها علاوة قدرها 83 الف يورو عند تأهل المنتخب للمرحلة التالية من التصفيات المزدوجة، بيد أن اتحاد الكرة السوري عجز عن دفع رواتب معلول المتراكمة بسبب الحجز على أمواله المجمدة في الاتحادين الدولي والاسيوي تنفيذا لعقوبات قيصر، وكان معلول استلم تدريب منتخب سوريا خلفا للمدرب المحلي فجر إبراهيم الذي حقق خمسة انتصارات متتالية في التصفيات المزدوجة وترك لمعلول استكمال التصفيات في المباريات المتبقية أمام المالديف وجوام والصين.