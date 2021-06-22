صديق الهاشمي يحصل على رخصة تدريب للمدربين من الاتحاد الدولي للتنس

تعد الأولى فـي السلطنة والثانية خليجيا

اجتاز صديق الهاشمي امين صندوق الاتحاد العماني للتنس دورة تأهيل وتدريب مدربي التنس التي اشرف عليها الاتحاد الدولي للعبة وعلى نفقته الخاصة سعيا منه الى تطوير مستواه التدريبي والإداري في لعبة التنس والرقي بها بالسلطنة وخارجها. وتتمثل الرخصة التي حصل عليها الهاشمي في مجال التدريب بالايجاز له بإقامة الدورات التدريبية للمدربين دون اشراف من ممثل الاتحاد الدولي، حيث تتيح له هذه الشهادة الاشراف التدريبي التام على المدربين وإصدار الشهادات للمدربين وتقييمهم عبر الاختبارات المحددة. وتعد هذه الشهادة هي الأولى في السلطنة والثانية على مستوى الخليج وبالكويت تحديدا وذلك بسبب ندرة الساعين للحصول عليها في ظل انها احد اهم الشهادات التدريبية التي يفخر بها الاتحاد الدولي للعبة والتي تتوزع بكثرة في الدول الأوروبية. واعرب صديق الهاشمي عن سعادته لحصوله على شهادة التدريب من قبل الاتحاد الدولي للعبة وقال إنها جاءت بعد سلسلة طويلة من الدورات التي شاركت بها خلال السنوات الماضية دون انقطاع مما ساهم في وصولي لهذا المستوى الذي سعيت له جاهدا وهي رخصة نادرة في المنطقة الخليجية، حيث هناك مدرب وحيد حصل على هذه الشهادة من دولة الكويت واعتبر انا ثاني خليجي احصل على هذه الشهادة. وأشار بعد حصولي علي هذه الشهادة هناك الكثير من المسؤوليات على عاتقي من قبل الاتحاد الدولي للتنس وهي تفعيل نظام متكامل لتعليم وتدريب المدربين للتنس في السلطنة، وإسناد مهمة مراجعة وتدقيق ومحاسبة جميع مدربي التنس في السلطنة لي، سواء كان في اندية عامة او خاصة . وقال الهاشمي انا اتمنى من وزارة العمل أن يكون هناك تنسيق مباشر مع الاتحاد العماني للتنس او وزارة الثقافة والرياضة والشباب قبل اصدار و تجديد اي بطاقة عمل لمدربي التنس الذين يتواجدون في عدد من الفنادق والأندية الخاصة، حيث لاحظت وجود كثير من المدربين الاجانب الذين يعملون في اندية وفنادق ببطاقة عمل مدرب التنس وهو ليس لديه أدنى فكرة عن كيفية تدريب لعبة التنس ولقد طورت في الاتحاد العماني للتنس نظام وشهادات من الممكن خلالها الحصول على رخصة تدريب في الفنادق والأندية. وأضاف الهاشمي الاتحاد الدولي للتنس من الاتحادات الدولية الأولي الذي تهتم بتطوير نظام تعليم اساسيات لعبة التنس وذلك لان لعبة التنس فنية ولذلك مدرب التنس يجب ان يكون لديه شهادات فنية صحيحة وكافية حتى يقوم بالتدريب، حيث يكون نظام التعليم والحصول على الشهادات من الاتحاد الدولي للتنس بعد اجتياز عدد من المستويات تنقسم تلك الشهادات الى اربع مستويات وهي مدرب مبتديء للعبة ومدرب اللاعبين المبتدئين و المتوسطين (مستوى أول). ومدرب اللاعبين الجيدين (مستوى ثاني). ومدرب اللاعبين المحترفين (مستوى ثالث). ومن ثم كل مستوى ينقسم الى اربع مراحل وهي : المرحلة اولى حصول على شهادة لذلك المستوى بعد نجاح امتحانات والمرحلة ثانية في نفس المستوى (مدرب متقدم) وذلك بعد مرور 4 سنوات او 40 ساعة من التدريب، والمرحلة الثالثة في نفس المستوى (مدرب جيد) وذلك بعد مرور 8 سنوات او 80 ساعة من التدريب، والمرحلة الرابعة في نفس المستوى (مدرب استاذ) وذلك بعد مرور 10 سنوات او 100 ساعة من التدريب، ويمكن لاي مدرب في اي مستوى ان كان اجتاز مرحلة ثانية (اي مر على اخر شهادة حصل عليها 4 سنوات او 40 ساعة من التدريب) فيمكنه التقدم لشهادة المستوى الذي يليه . وهناك استثناء للاعبي المنتخب الذين مثلوا بلادهم في لعبة التنس ، ان يتقدموا مباشرة لامتحانات مدرب اللاعبين المبتدئين و المتوسطين (مستوى أول).

محاضر دولي

وتطرق صديق الهاشمي الى عمله كمحاضر مع ختام الدورة الأخيرة للمدربين المبتدئين، وبالامكان اصدار شهادة تدريب في ذلك المستوى ويتم اعتمادها مباشرة من الاتحاد الدولي للتنس وعملت خلال الفترة الماضية كمساعد محاضر في لعبة التنس لـ (مدرب اللاعبين الجيدين (مستوى ثاني) ولقد حاضرت كمساعد محاضر في عدة دول (السلطنة – البحرين – الكويت – الاردن – ايران).

نظام متكامل

وقال الهاشمي بانني اتمنى ان اعمل نظاما متكاملا في السلطنة لتعليم التنس، وان يكون للاتحاد العماني للتنس بصمة واضحة ومسيطرة على نوعية المدربين الذين يحاضرون في السلطنة.