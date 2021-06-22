الناعبي لرئاسة السلة وعودة الخروصي للمشهد والمسروري لأمانة سر القوى

اتحاد الطائرة يغلق باب الترشح

شهدت يوم امس مع فتح باب الانتخابات في الاتحادات الرياضية دخول عدد من الاسماء الجديدة واخرى ممن كان لها مشاركات في الدورات الماضية في مختلف مجالس ادارة الاتحادات الرياضية ففي الاتحاد العماني لكرة القدم تقدم عبدالعزيز بن موسى الخروصي بأوراق ترشحه لعضوية مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة القدم ممثلا لنادي فنجاء حيث سبق وشغل الخروصي امين سر الاتحاد العماني للكرة الطائرة واتحاد اليد وتقدم كذلك ابراهيم بن مبارك الحوسني الحكم السابق لعضوية مجلس ادارة اتحاد القدم مرشحا لنادي صحم وتقدم ماجد الصالحي لعضوية المجلس من نادي السويق.

وفي الاتحاد العماني لالعاب القوى تقدم سالم بن عبدالله المسروري لمنصب امين السر وتقدم كذلك حمود الهاشمي وحمود الشبيبي لمنصب عضو المجلس.

وفي الاتحاد العماني للسباحة تقدم ابراهيم الوهيبي مرشح نادي مسقط لعضوية الاتحاد وتقدم احمد بن علي المرهون من نادي صلالة لعضوية الاتحاد وتقدمت مديحة السليمانية لمقعد المرأة.

وشهد اتحاد السلة دخول عدد من الاسماء منها المهندس خلفان بن صالح الناعبي ممثل نادي نزوى لرئاسة الاتحاد ودخلت كذلك مريم بن سيف الحوسنية مرشحة نادي اهلي سداب لمقعد المرأة وتقدمت هبة بنت سعيد الناعبية لمقعد المرأة وتقدم جمال بن حبيب البلوشي لمنصب نائب رئيس الاتحاد من نادي اهلي سداب وتقدم محمد بن ناصر الحسني ممثل نادي المضيبي لعضوية الاتحاد.

في اتحاد الطائرة أعلنت اللجنة المشكلة لاستقبال طلبات الترشح وإدارة انتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد العماني للكرة الطائرة إغلاق استقبال طلبات الترشح للدورة الثانية عشرة لعضوية مجلس إدارة الاتحاد العماني للكرة الطائرة للدورة الانتخابية ٢٠٢١-٢٠٢٤م.

وقد استقبلت اللجنة ١٦ طلباً تتنافس للوصول لعضوية المجلس في دورته الثانية عشرة.

تقدم للتنافس على مقعد رئاسة مجلس الإدارة كل من الدكتور عامر بن حميد الطوقي أمين السر وذلك عن نادي الكامل والوافي والدكتور حمود بن درويش الحسني وذلك عن نادي السيب وابراهيم بن عبدالله المقبالي وذلك عن نادي صحار .

كما تقدم لمنصب نائب الرئيس كل من سالم بن مبارك الجابري وذلك عن نادي مجيس وعبدالله بن علي المقدم وذلك عن نادي ظفار. فيما تقدم لمنصب أمين السر العام راشد بن مبارك الحمداني وذلك عن نادي الشباب ومحمد بن عيد الهاشمي وذلك عن نادي البشائر .

كما تقدم لمنصب أمين الصندوق قيس بن حامد بن حمدان السعيد وذلك عن نادي عمان وهو الوحيد الذي تقدم لهذا المنصب.

فيما تقدم للمنافسة على عضوية المجلس كل من صالح بن ناصر الزدجالي وذلك عن نادي الخابورة وخالد بن محمد العريمي وذلك عن نادي العروبة والحكم الدولي رشيد سالم مغرب وذلك عن نادي الاتحاد وسالم بن سعيد البلوشي وذلك عن نادي قريات ومحمد بن سالم الوهيبي وذلك عن نادي أهلي سداب ومحمد بن أحمد بن سعيد قطن وذلك عن نادي النصر وعيسى بن عبدالله البلوشي وذلك عن نادي السلام .

فيما تقدمت لمنصب كرسي المرأة الإلزامي سعادة بنت سعيد العزرية وهي المرأة الوحيدة التي تقدمت لهذا المنصب.

هذا وسوف يصل لعضوية المجلس ٩ أعضاء يمثلون رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وأمين السر العام وأمين الصندوق وعدد ٥ أعضاء بما فيهم المرأة. من جانب آخر تعقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد العماني للكرة الطائرة اجتماعها يوم الخميس الموافق ٥ أغسطس ٢٠٢١م عند الساعة ١١ صباحاً بفندق سيتي سيزن الخوير يتخللها انتخابات عضوية مجلس الإدارة للفترة ٢٠٢١-٢٠٢٤م.