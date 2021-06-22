بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم تصل مسقط بعد ختام مشاركاتها

برانكو يشيد بمستوى المنتخب الوطني فـي الاستحقاقات الماضية

متابعة ـ ليلى بنت خلفان الرجيبية:

وصلت مساء أمس بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بعد أن خاض الاستحقاقات الاسيوية والعربية، في التصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في دولة قطر ونهائيات كأس أمم آسيا 2023 والتي تستضيفها الصين والمباراة المؤهلة لبطولة كأس العرب وكان في مقدمة مستقبلي منتخبنا الوطني سالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم .

برانكو يثنى على اللاعبين وظهورهم بالشكل المشرف

اثنى برانكو أيفانكوفيتش مدرب منتخبنا الوطني على أداء لاعبى المنتخب والصورة التي ظهروا بها في التصفيات المزدوجة والمباراة التمهيدية لبطولة كأس العرب، وقالت في تصريح صحفي له: بالرغم من التغيير الجذري في عناصر اللاعبين وفي الخطة التي لعب بها بارتكاز واحد الا انهم قدموا اداء رائعا نال اشادة الجمهور العماني بالرغم من بعض الأخطاء في مباريات التصفيات الا ان اللاعبين استطاعوا ان يكونوا في المركز الثاني بعد المنتخب القطري في مجموعتهم وهذا بحد ذاته انجاز .

وبالنسبة للحديث عن مباراة منتخبنا الوطني مع الصومال فالنتيجة مرضية كذلك وكان هدفنا من البداية الفوز في المباراة واعتبرتها الفرصة الاخيرة التي لا يمكن استعاضتها بأي شيء آخر لهذا كان اللاعبون تحت ضغط كبير ولكن في النهاية وصلنا الى المستوى الفني المطلوب من البداية الى نهاية المباراة والدقائق الاخيرة وقدمنا مستوى جيدا وسجلنا هدفين وخلقنا فرصاً عديدة وخطرة، وكنا نحتاج إلى هدف ثالث لننهي مقاومة المنتخب الصومالي لكننا لم نتمكن من تحقيق ذلك واستطاع الصومال كسب الثقة، وفي النهاية حققنا الفوز وبالنسبة لبطولة كأس العرب سنكون بجانب المنتخب القطري ضمن المجموعة الأولى وستكون فرصة جيدة بالنسبة لنا فهذه المرة الأولى التي يشارك فيها كل هذا العدد من المنتخبات العربية، وستكون هناك مباريات قوية، وأنا فخور بما حققناه وتواجدنا في البطولة المهمة التي تسبق كأس العالم قطر 2022.

واشاد برانكو بالامكانيات الرائعة والمميزة التي شهدها في دولة قطر خلال تواجده بالدوحة من تجهيزات لاستضافة مونديال 2022 من الملاعب العالمية والتجهيزات الكبيرة التي تسبق انطلاقة الحدث العالمي الاهم.