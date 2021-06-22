ذي يزن بن هيثم يصدر قرارا بتشكيل اللجنة الرئيسية المشرفة على مارثون المحافظات

في الرياضة 22 يونيو,2021

مسقط ــ العمانية: أصدر صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب قرارًا بتشكيل اللجنة الرئيسية المشرفة على تنظيم ماراثون المحافظات، الذي سينطلق في جميع محافظات السلطنة لأول مرة. ويأتي إصدار هذا القرار في إطار حرص واهتمام سموّه بتشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة لتكون أسلوبًا للحياة والصحّة، حيث يعزّز المشاركون فيه روح الرياضة والنشاط تعزيزًا مجتمعيًا، ويجتمع الهواة الرياضيون مع المحترفين من ذوي الإنجازات في سباق وطني مجتمعي، وتنفذ الوزارة هذا الماراثون بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العماني لألعاب القوى.

ويترأس اللجنة مدير عام الأنشطة الرياضية فيما يكون المدير العام المساعد للأنشطة الرياضية نائبًا للرئيس، وعضوية كلّ من: ممثل مجلس إدارة الاتحاد العماني لألعاب القوى، ومدير دائرة التسويق والاستثمار، ومدير دائرة التواصل والإعلام، ومدير دائرة الشؤون الماليّة، ومدير دائرة النشاط الرياضي عضوًا ومقررًا.

وسيركز الماراثون من خلال الأنشطة المصاحبة له على قيم الشراكة المجتمعية، وبناء الوعي العام بهذا النوع من الرياضات والسباقات، وإيجاد الفرص للمشاركين وأصحاب المشاريع والأعمال، وتمكين الرياضة والرياضيين المختصين وتوسيع نطاق الممارسين لهذه الرياضة والسباقات بشكل عام. كما سيرتكز الماراثون على الإبداع في إيجاد تجربة مميزة بإطلاق النسخة الأولى من السباق، والتميز والتفرد في التسويق للفعالية من خلال العمل على إبراز العناصر السياحية المتكاملة في المحافظات، والاحترافية في تنفيذ الماراثون، والابتكار في عملية إدارة الفعالية وتنظيمها وتقديمها.

وسيكون للفعاليات المصاحبة دورها في تعزيز عمل روّاد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسّطة في كلّ محافظة، حيث يبرز هذا الماراثون الأعمال التي تتميّز بها كلّ محافظة، ويوثّق علاقة النشاط الرياضي بالنشاط المجتمعي الأهلي، ليكون ماراثون المحافظات ملتقى رياضيًا واجتماعيًا، وسيحظى الماراثون بتغطية إعلامية تبرز المحافظات وولاياتها وما تتميز به. وتختصّ اللجنة المشرفة على ماراثون المحافظات بإدارة الماراثون وتنظيمه وفق الأهداف المحددة لها، من خلال وضع الإطار العام والبرنامج الزمني لتنفيذه في محافظات السلطنة كافّة، بالتنسيق مع الجهات المختصّة ومديريّات الوزارة وإداراتها في المحافظات، كما تضع الخطّة الإعلامية والتسويقيّة للحدث مع الجهات ذات العلاقة؛ وإيجاد أوجه الشراكة مع القطاع الخاصّ لإدارة هذا الحدث وتنفيذ خطته التسويقيّة.

وانطلاقًا من رؤية المشروع في صناعة حدث رياضي سياحي بطابع عالميّ يبرز الرياضة والسياحة العمانيّة، يطمح ماراثون المحافظات أن يكون نموذجًا محليًا يهدف إلى إيجاد تجربة رياضيّة سياحيّة مميزة بطابع احترافي، ومؤديًا لرسالته في أهمية صناعة الرياضة والسياحة في عُمان.

ويسعى ماراثون المحافظات إلى صنع حراك رياضي يستقطب الرياضيين والجماهير في كلّ محافظة، والاستفادة من الزخم الإعلامي لهذه السباقات لإشراك جميع المؤسسات الرسمية والخاصّة بهدف استقطاب أكبر عدد من المشاركين، وإيجاد منافسة محلية يتطلّع إليها العدّاءون العمانيون للمنافسة فيها وتطوير مستواهم البدني والفنّي، وتحقيق توجّهات رؤية عمان 2040 من خلال التسويق لهذه السباقات وتقديمها لتكون نموذجًا يحقق عائدًا ماديًا للسلطنة تدريجيًا.

وستعمل اللجنة الرئيسيّة المشرفة على تنظيم ماراثون المحافظات على التحضير والاستعداد لإطلاق الماراثون خلال الفترة القادمة، وستعلن عن تفاصيل ذلك في مؤتمر صحفي.