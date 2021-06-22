المنتخب الوطني يخسر من موريتانيا ويفقد بطاقة التأهل لكأس العرب

المنتخب الوطني يخسر من موريتانيا ويفقد بطاقة التأهل لكأس العربخسر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بطاقة التأهل لنهائيات كأس العرب، إثر هزيمته أمام نظيره الموريتاني بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة.

وتقدم المنتخب الموريتاني بالهدف الأول عبر مهاجمه إسماعيل دياكيتي، مستغلا كرة طولية خلف مدافعي المنتخب الوطني، ليروض الكرة قبل أن يسكنها في شباك الحارس محمد أمان عند الدقيقة ال 18 من أحداث الشوط الأول الذي شهد طرد مدافع المنتخب الوطني مدير عبد ربه، بداعي التعمد للمس الكرة بيده في الدقيقة 40 بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء المنتخب الوطني الذي يقوده المدرب الوطني أحمد علي قاسم، وحاول العودة لأجواء اللقاء، لكن دون جدوى بسبب التموضع السليم للمنتخب الموريتاني الذي عزز النتيجة بإحرازه الهدف الثاني من كرة مرتدة وصلت للاعب حمي تانجي الذي سدد كرة زاحفة ارتطمت في جسم الحارس أمان وتلج الشباك، وبعد خمس دقائق أحرز لاعب المنتخب الوطني البديل مفيد جمال هدفا من فاول ليتم إلغائه من الحكم بداعي التسلل بعد الذهاب لتقنية الفيديو.

بهذه الخسارة ودع المنتخب الوطني المنافسة مبكرا، تاركا بطاقة العبور لنهائيات كأس العرب التي تستضيفها قطر نهاية العام الجاري.