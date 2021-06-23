نادي نجران السعودي ينهي اجراءات التعاقد مع المدرب سعيد السايبي

اعلن نادي نجران السعودي على موقعه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" انه انهى اجراءات التعاقد مع المدرب التونسي سعيد السايبي لقيادة فريق كرة القدم الاول لموسم 2021-2022.



وكان سعيد السايبي قاد مستقبل الرجيش، في تجربته الاولى في مصاف النخبة، الى المركز السادس في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم الموسم الماضي.



كما اعلن الفريق السعودي، الذي ينشط في دوري الدرجة الاولى، عن انتدابه للاعب التونسي سيف الدين الجربي لموسم 2021-2022. وات

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