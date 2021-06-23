ديمبيلي سيخضع لجراحة قد تبعده أربعة اشهر عن الملاعب

بودابست – أ.ف.ب: أعلن نادي برشلونة الإسباني أن مهاجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي تعرض لإصابة في ركبته خلال مباراة لمنتخب بلاده أمام المجر في بطولة كأس أوروبا 2020، يحتاج إلى جراحة من المتوقع ان تبعده قرابة اربعة اشهر عن الملاعب. وقال النادي الكاتالوني على موقعه الإلكتروني إن الفحوصات التي أجريت أظهرت “خلعاً في وتر العضلة ذات الرأسين في ركبته اليمنى”، ما يتطلب خضوعه لجراحة.

وذكر مصدر مقرب من ديمبيلي أن اللاعب البالغ 24 عاماً الذي غادر المنتخب بعد الإعلان عن أن إصابته ستبعده حتى نهاية المسابقة القارية، قد يغيب عن الملاعب لمدة أربعة أشهر تقريباً.

وكان برشلونة افتتح تعاقداته الصيفية بضم مهاجم مانشستر سيتي انجلترا الأرجنتيني المخضرم سيرخيو أجويرو في صفقة انتقال مجانية، قبل أن يتعاقد الأحد بصفقة مجانية أيضاً مع المهاجم الهولندي ممفيس ديباي من ليون الفرنسي.

وهذه الإصابة الثانية المماثلة التي يتعرض لها ديمبيلي، بعدما أصيب بتمزق في وتر فخذه الأيمن في فبراير 2020.

وكان ديمبيلي قد دخل بديلاً، على غرار مواجهة ألمانيا، في المباراة ضد المجر التي انتهت بالتعادل 1-1، قبل أن يصاب بركبته ويخرج مجدداً.

وبعد انتقاله إلى برشلونة من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 135 مليون يورو (160 مليون دولار) في أغسطس 2017، وهو ثاني أعلى رقم دفعه النادي الكاتالوني للاعب، عانى “دمبوز” من سلسلة إصابات في أوتار الركبة.

وتعرض في الموسم الأخير إلى إصابة واحدة، وخاض 44 مباراة مع برشلونة وسجل 11 هدفاً. قدّم ديمبيلي الذي كان في تشكيلة منتخب الديوك التي أحرزت كأس العالم في روسيا عام 2018، أداء جيداً حتى بطولة أوروبا 2020، إذ سجل في التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 ضد كازاخستان في مارس الماضي، وضد ويلز في مباراة ودية بداية يونيو الحالي.