د.ب.أ: بات بإمكان اللاعبة الأوكرانية ديانا ياسترمسكا العودة إلى منافسات التنس بعد ستة أشهر من إيقافها بشكل مؤقت وذلك بعد اعتبارها غير مذنبة بتعاطي المنشطات، بحسب البيان الصادر عن الاتحاد الدولي للتنس. وغابت المصنفة 37 على العالم عن بطولتي أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة لكن بإمكانها المشاركة في ويمبلدون ثالث بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى والتي تنطلق الاثنين المقبل على الملاعب العشبية في لندن. وتعرضت ياسترمسكا للإيقاف بشكل مؤقت بعد سقوطها في اختبار للكشف عن المنشطات في السابع من يناير الماضي. وخلال اختبار خارج إطار المنافسات للعينة التي سحبت منها في 24 نوفمبر 2020، تبين وجود مادة “ميسترولون” المحظورة في عينتها. ونفت اللاعبة الأوكرانية تعاطي مواد محظورة أو عقاقير محفزة للأداء، وأكدت في وقت سابق أنها “مندهشة وتحت تأثير الصدمة” نتيجة لهذا الأمر. وأكدت لجنة التحكيم المستقلة التابعة للاتحاد الدولي للتنس أنها “نظرا لعدم ارتكابها أي مخالفة أو تقصير، لم يفرض عليها فترة من عدم الأهلية”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تبرئة لاعبة التنس الأوكرانية ياسترمسكا من تعاطي المنشطات ورفع الإيقاف عنها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.