في كأس أوروبا: إنجلترا تتصدر وكرواتيا وصيفتها إلى ثمن النهائي

في الرياضة 23 يونيو,2021

لندن – أ.ف.ب: حسمت انجلترا صدارة المجموعة الرابعة من كأس أوروبا لكرة القدم بفوزها على تشيكيا بهدف نظيف، فيما خطفت كرواتيا الوصافة وبطاقتها الى ثمن النهائي بفوزها على اسكتلندا 3-1، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة.

وفي المباراة الأولى على ملعب ويبملي في لندن، ضمن المنتخبان تأهلهما إلى الدور ثمن النهائي قبل صافرة البداية، عطفاً على نتائج مباريات الاثنين، لذا فالصراع كان على صدارة المجموعة حيث كان التعادل يكفي تشيكيا للظفر بها.

ورفع منتخب “الأسود الثلاثة” رصيده إلى سبع نقاط بفضل هدف رحيم ستيرلينغ مقابل أربع لتشيكيا التي حلت ثالثة خلف كراوتيا (أربع نقاط) التي خطفت الوصافة بأفضلية الأهداف المسجلة.

وتنتظر انجلترا مباراة قوية في الدور المقبل في ويمبلي ضد ثاني المجموعة السادسة، والذي ستحدد هويته بين فرنسا، ألمانيا، البرتغال والمجر. أما كرواتيا فتلاقي ثاني المجموعة الخامسة بين بولندا، إسبانيا، سلوفاكيا والسويد.

وقال ستيرلينج إن “هناك ايجابيات من المباراة، احتفظنا بالكرة بطريقة أفضل ووجدنا الثغرات أيضاً، وحصلنا على النتيجة التي نريد”. وأضاف “إذا لا تتلقى الأهداف ستفوز بالمباريات في حال نجحت في التسجيل بالمقلب الآخر، وحققنا ذلك على نجو جيد. الهدف منذ البداية كان تصدر المجموعة”.

وبعدما تفوقت على كرواتيا بهدف دون رد في المباراة الأولى وتعادلت مع اسكتلندا سلباً في الثانية، نجحت انجلترا في الحفاظ على شباكها نظيفة في دور المجموعات من كأس اوروبا للمرة الأولى في تاريخها والثانية في بطولة كبرى بعد كأس العالم 1966 على أرضها عندما حققت لقبها الكبير الوحيد.

وشارك قائد مانشستر يونايتد هاري ماجواير للمرة الاولى في البطولة بعد تعافيه من اصابة في الكاحل بدلا من تايرون مينغز الذي شغل مركز قلب الدفاع في اول مباراتين، كما دفع ببوكايو ساكا بدلا من فيل فودن غير المتواجد حتى على دكة البدلاء. فيما لم يجر مدرب تشيكيا ياروسلاف شيلهافي اي تعديل على التشكيلة التي تعادلت 1-1 مع كراوتيا. وسجل ستيرلينج في الدقيقة 12 برأسية على باب المرمى إثر عرضية من غريليش من الجهة اليسرى داخل المنطقة.

وفي المباراة الثانية، قاد المخضرم لوكا مودريتش منتخب كرواتيا إلى الدور ثمن النهائي بهدف وتمريرة حاسمة في الفوز 3-1 على اسكتلندا في جلاسكو. وسجل أهداف المنتخب الكرواتي نيكولا فلاشيتش (17)، مودريتش (62) وإيفان بيريشيتش (77)، فيما أحرز كالوم ماكجريجور هدف اسكتلندا الوحيد في المباراة والبطولة (42). وقال مودريتش الذي اختير افضل لاعب في المباراة “نحن سعداء لأننا قدمنا مبارة كبيرة وتأهلنا إلى الدور المقبل. لم نكن سعداء بأدائنا في أول مباراتين وكنا ندرك أنه بإمكاننا أن نقدم أفضل من ذلك. عندما نلعب بهذه الطريقة، نشكل خطراً على الجميع”.