موريتانيا تتخطى اليمن وتبلغ نهائيات كأس العرب

الدوحة – أ.ف.ب: بلغ المنتخب الموريتاني نهائيات مسابقة كأس العرب في كرة القدم، بعد فوزه على نظيره اليمني 2-صفر في اللقاء الذي أقيم على استاد جاسم بن حمد في الدور التمهيدي للتصفيات المؤهلة إلى البطولة. وسجل هدفي موريتانيا إسماعيل دياكيتي (18)، وهيميا تانجي (85).

وينظم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مسابقة كأس العرب في قطر من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.

وحجزت موريتانيا مقعداً لها في المجموعة الثانية التي تضم تونس والإمارات وسوريا. وبسط “المرابطون” أفضلية مطلقة على مجريات الشوط الأول الذي غاب اليمنيون عن غالبية أحداثه، واكتفوا بالدفاع أمام هجمات متتالية أثمرت عن هدف السبق عندما استقبل دياكتيي كرة بكاري نداي خلف الدفاع، وعالجها في الشباك ( 18).

وتواصلت همينة المنتخب الموريتاني الذي كسب أفضلية عددية بعدما طرد الحكم المدافع اليمني مدير الرداعي إثر اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) التي كشفت عن تعمد اللاعب لمس الكرة بيده حارماً المنافس من انفراد (40).

وبدا المنتخب اليمني أفضل حالاً في الشوط الثاني وهو يلعب بعشرة لاعبين، وسنحت له أكثر من فرصة للتعديل أثمنها تسديدة أحمد السروي التي علت العارضة (65). واستغل المنتخب الموريتاني اندفاعة منافسه ليسجل هدفاً ثانياً من مرتدة منسقة عبر البديل تانجي الذي سدد كرة زاحفة سكنت الشباك (85). واستخدم حكم المباراة تقنية “في إيه آر” مرة ثانية خلال المباراة، ليلغي هدفاً يمنياً سجله عبد الواسع المطيري في الوقت بدل الضائع بداعي التسلل.

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