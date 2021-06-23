غدا انطلاق ندوة التغيرات والتحديات المرتبطة بتدريب ألعاب القوى للفتيات

ينظم الاتحاد العماني لألعاب القوى ممثلا في لجنة التدريب والتطوير غدا الجمعة ندوة بعنوان “التغيرات والتحديات المرتبطة بتدريب ألعاب القوى للفتيات” وذلك عبر التواصل المرئي، وستقدم الندوة الدكتورة سميحة عمارة المحاضرة الدولية بالاتحاد الدولي لألعاب القوى واستاذ مساعد بكلية الرياضة والتربية البدنية بجامعة منوية بتونس.

وتأتي اقامة هذه الندوة في ضوء استئناف اللجنة لنشاطها واستكمال لروزنامتها السنوية التي توقفت بسبب مستجدات جائحة كورونا والذي أثر ذلك على المجتمع الرياضي بشكل عام وعلى مدربي ألعاب القوى بشكل خاص وذلك لتوقف النشاط الرياضي تماشيا مع قرارات اللجنة العليا المكلفة بمتابعة تأثيرات جائحة فيروس كورونا بالسلطنة،

ومع تزايد الاهتمام بالعنصر البشري لكونه الأكثر تأثيرا في العملية الإنتاجية، يستمر الاتحاد العماني لألعاب القوى في التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين من داخل السلطنة وخارجها للحصول على فرص تأهيل وتدريب المدربين والحكام العاملين بالاتحاد من الجنسين، بحيث تكون قادرة على مواكبة التحديات الحالية والمستقبلية، كما تبنى الاتحاد العماني لألعاب القوى نهجا ملتزما مؤمنا بأهمية التدريب والتطوير والتأهيل ودوره الريادي في إنجاح العمل المؤسسي، تتجلى مؤشرات النجاح في زيادة عدد الفرص للتأهيل والتدريب (الخارجية منها والداخلية)، الأمر الذي زاد من عدد المدربين والحكام المبتدئين والمرخصين دوليا، وضمن للإداريين التدريب المستمر، كما أن الاتحاد العماني لألعاب القوى متمثل بلجنة التطوير والتدريب حريصين كل الحرص على الاستفادة من تلك الدورات المقدمة من الاتحاد الدولي أو اللجنة الأولمبية أو المركز الإقليمي في مجالات التدريب والتحكيم والإدارة بنظام المعايشة الكاملة لتعم الفائدة الفنية على اللعبة واللاعبين بتطوير النتائج الحالية.

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