منتخب القدم الشاطئية يلاقي السنغال للمرة الثانية ويخسر من الإمارات

في معسكر دبي

متابعة ـ ليلى بنت خلفان الرجيبية:

يعود اليوم منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية لملاقاة منتخب السنغال من جديد ضمن جولات مباريات البطولة الدولية الودية والتي تحتضنها امارة دبي بالامارات العربية المتحدة والتي تأتي ضمن البرنامج الاعدادي لمشاركة المنتخب في نهائيات كأس العالم الشاطئية والتي تستضيفها روسيا في أغسطس القادم وكان منتخبنا الوطني خسر مباراته الثانية مساء أمس الاول أمام المنتخب الاماراتي مستضيف البطولة 2/1 بعد ان سجل الخسارة الأولى في مباراة الافتتاح امام منتخب السنغال 2/3 ويأمل ان يحقق نتائج ايجابية اليوم في لقاء الدور الثاني مع المنتخب السنغالي .

ويسعى منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية من التعويض امام السنغال بعد أن كشف الستار عن أداء المنتخب السنغالي ومعرفة منافذ وخطط اللاعبين لذلك ستكون اليوم الاوراق مكشوفة لدى المنتخبين، حيث ان الجهاز الفني بقيادة المدرب طالب هلال قد قدم الكثير من التغييرات في الخطط والتكتيك الفني في مباراته اليوم حتى يتسنى له الخروج بالفوز من هذا اللقاء والاستفادة القصوى من مقارعة بطل افريقيا وحتى يرتفع الجانب النفسي لدى اللاعبين بعد الخسارتين المتتابعتين لهما لذلك سوف يسعى للخروج بالتعادل او الفوز على أقل تقدير ليدخل مباراته الأخيرة امام المنتخب الإماراتي مساء يوم الجمعة غدا برتم عالي، كما سيكون لدى الجهاز الفني الفرصة الواسعة في اكتشاف اللاعبين وتقيمهم وبخاصة بعد تلك المباريات، حيث إنهم يلاقون نفس المنتخبات في مباراتين بتوقيت مختلف وهذا بحد ذاته كفيل للوقوف على مستوى المنتخب ومدى استعداده لما تبقى من البرنامج التدريبي خلال الفترة القادمة، حيث ان ما يفصل المنتخب من التواجد العالمي سوى شهر وبضع أيام .

وجدير بالذكر ان الاستحقاق الذي ينتظر المنتخب جدا مهم من خلال تواجده في منافسة على المستوى العالمي لما يشارك فيه من منتخبات أوروبية وقارية قوية وذلك بعد ان تأهل منتخبنا الوطني بقرار من الاتحاد الآسيوي في صعود المنتخبات الحاصلة على تصنيف أعلى بالاضافة الى المحافظة على الالقاب التي حصدها المنتخب في تاريخه خلال السنوات الماضية .