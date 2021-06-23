إقبال جيد للترشح في مختلف المناصب بالاتحادات الرياضية

اليوم اتحادا اليد والقوى يغلقان أبواب الترشح

كتب – بدر الزدجالي:

يغلق اليوم اتحادا اليد والعاب القوى باب الترشح للدورة الانتخابية 2021/2024 بعد اكثر من اسبوع على فتح باب الترشح، فيما سيغلق يوم الجمعة اتحاد السباحة باب الترشح وتليه تباعا بقية الاتحادات الرياضية الاخرى.

وشهد يوم امس اقبالا كبيرا في مختلف الاتحادات الرياضية من اجل الترشح للدورة الانتخابية الجديدة.

الاتحاد العماني للهوكي شهد تقديم عبدالله بن محمد البلوشي اوراق ترشحه لمنصب امين الصندوق مرشحا من نادي مجيس وتقدم المهندس ثاني بن سهيم الوهيبي لعضوية الاتحاد من نادي السيب وتقدمت امينة عبدالكريم البلوشي لمقعد المرأة من نادي السلام.

وفي الاتحاد العماني للسباحة تقدم ناصر بن سعيد العلوي بأوراق ترشحه لمنصب رئيس الاتحاد من نادي الطليعة وتقدم سالم بن حمد الحسني لمنصب أمين الصندوق مرشحا عن نادي بوشر وتقدم كذلك ابراهيم الوهيبي ممثل نادي مسقط لعضوية المجلس واحمد بن علي المرهون من نادي صلالة لعضوية المجلس.

وشهد اتحاد اليد تقديم عدد اخر من المترشحين بعد ان شهدت الايام الماضية اقبالا جيدا لهذا الاتحاد، حيث شهد يوم امس تقديم اوراق علي بن حميد العلوي ممثل نادي الوحدة لمنصب امين الصندوق وتقدمت ردينة بنت عامر الحجرية اوراق ترشحها لمقعد المرأة ممثلة لنادي مسقط وتقدم عبدالله بن غابش الفارسي مرشحا عن نادي قريات لعضوية المجلس وتقدم محمد بن سالم العلوي مرشح نادي الطليعة لعضوية المجلس.

وفي انتخابات اتحاد القدم للفترة الانتخابية 2021/2025 فقد شهد يوم امس تقديم اوراق عدد من المترشحين، حيث تقدم ابراهيم بن مراد البلوشي مرشح نادي صحار لعضوية المجلس وتقدم علي بن محمد العجمي ممثل نادي النصر لعضوية الاتحاد والدكتور خالد بن حمد الغيلاني مرشح نادي صور لمنصب نائب رئيس الاتحاد وتقدمت فاطمة بن ابراهيم الفزارية مرشحة نادي صحم لمقعد المرأة وتقدم ابراهيم العلوي من الطليعة لعضوية المجلس ومحمد بن سلم الشكيري ممثل نادي الاتفاق لعضوية المجلس.

وفي الاتحاد العماني للسلة تقدم راشد بن علي الغفيلي مرشح نادي السلام لمنصب امين الصندوق وتقدم ربيع اولاد ثاني ممثل نادي بوشر لمنصب أمين السر ومحمد بن ناصر الحسني ممثل نادي المضيبي لمنصب العضوية.

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