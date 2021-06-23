نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “كل الترجي العاشرة” موعد مباراة الأهلي والترجي القادمة 2021/06/26 والقنوات المفتوحة الناقلة للقاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي والترجي القادمة في إياب الدور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا، هي حديث المدينة في مصر وتونس خلال هذه الفترة، الكل يبحث عن أهم أخبار الفريقين والتشكيل المتوقع والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة، وكافة التفاصيل في اللقاء الحاسم للصعود لنهائي البطولة الأكبر على مستوى القارة الأفريقية على مستوى الأندية، كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في رادس قد أنتته بفوز المارد الأحمر بنتيجة هدف مقابل لاشيء، وهو ما يعزز فرص الأهلي في الصعود للدور النهائي، ولكن الفريق التونسي أعلن التحدي في اللقاء القادم وأنه لا شيء يخسرهن وسوف يقاتل في ملعب الأهلي we السلام من أجل العودة ببطاقة الترشح للنهائي، الذي سيقام يوم 13 يوليو القادم بملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

موعد مباراة الأهلي والترجي القادمة

تلعب المباراة السبت القادم الموافق 2021/06/26، في تمام الساعة 19.00 بالتوقيت العالمي غرينتش، ال 20.00 بتوقيت تونس، 21.00 بتوقيت القاهرة، 22.00 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات المفتوحة الناقلة المباراة

من المعروف أن قنوات بي إن القطرية هي الناقل الحصري لجميع مباريات البطولة فضائياً، ومباراة الأهلي والترجي ستنقل عبر قنوات بي إن الفضائية، وأرضياً سوف تنقل عبر قناة تايم سبورت، ولذالك فهناك بحث مكثف على التردد الأرضي لتايم سبورت وهو ما سنقدمه لكم.

مباراة الأهلي والترجي بدوري الأبطال

كان المارد الأحمر قد تخطى فريق صن داونز الجنوب أفريقي في الدور ربع النهائي، بينما الترجي فاز على مولودية الجزائر، ليلتقي الفريقين في الدور نصف النهائي، ويلعب الفريقين على اللقب العاشر للأهلي والرابع للترجي، لذا من المتوقع أن تشهد المباراة صراع كبير داخل أرض الملعب.

معلق مباراة الأهلي والترجي بالقاهرة

لم تعلن حتى الآن قنوات بي إن سبورت عن معلق اللقاء، وعند إعلان اسم المعلق سنعلنه لكم فوراً وأيضاً لم تعلن قناة تايم سبورت التردد الأرضي، عن معلق اللقاء حتى اللحظة.

حكم مباراة الإياب بين الأهلي والترجي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن طريق لجنة الحكام به أن حكم لقاء العودة بين الأهلي والترجي، هو الكاميروني أليوم نيانت، ويساعده طاقم تحكيم من مساعدين وحكام تقنية الفار من داخل الملعب.

موعد مباراة الأهلي والترجي 2021/06/26