تأهل فرنسا والبرتغال في ليلة رونالدو التاريخية
كان النجم البرتغالي على موعد مع التاريخ خلال تعادل منتخب بلاده 2 - 2 مع نظيره الفرنسي يوم الأربعاء في الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".
وأنهى المنتخب الفرنسي الذي ضمن تأهله لدور الـ16 قبل خوض المباراة، مشواره في المجموعة وهو متربعا على الصدارة برصيد خمس نقاط، متفوقا بفارق نقطة وحيدة على أقرب ملاحقيه وهما منتخبا ألمانيا والبرتغال، صاحبا المركزين الثاني والثالث على الترتيب، اللذين رافقاه للأدوار الإقصائية، فيما تذيلت المجر الترتيب بنقطتين، وتخرج من المسابقة رسميا.
وعلى ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابست، بادر رونالدو بالتسجيل لمصلحة البرتغال في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، لكن كريم بنزيمة أدرك التعادل لفرنسا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء أيضا.
وأضاف بنزيمة الهدف الثاني لفرنسا في الدقيقة 47، غير أن رونالدو أحرز هدف التعادل للبرتغال في الدقيقة 60 من ركلة جزاء أيضا، ليرفع رصيده التهديفي مع منتخب البرتغال إلى 109 أهداف، ويعادل الرقم القياسي للإيراني علي دائي كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف الدولية في تاريخ كرة القدم.
وعزز رونالدو رقمه القياسي في قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة كأس أوروبا برصيد 14 هدفا، كما أنه هداف هذه النسخة برصيد خمسة أهداف حتى الآن.
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