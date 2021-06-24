انت الان تتابع تفاصيل خبر ألمانيا وفرنسا والبرتغال يتأهلون لدور ال16 ومباريات دور ال16 يورو 2020 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ألمانيا وفرنسا والبرتغال يتأهلون لدور ال16 ، عن مجموعة واحدة بيورو 2020، حيث انتهت منذ قليل، آخر مباراتين في دوري مجموعات يورو 2020، بين فرق المجموعة السادسة (مجموعة الموت)، تلك التي ضمت كل من المنتخب الألماني، والمنتخب الفرنسي، والمنتخب البرتغالي، والمنتخب المجري، ولم يستطع أي من الفرق الأربعة، حسم التأهل، إلا مع آخر لحظات في مباريات اليوم، تلك التي شهدت كم عالي من المفاجآت، والإثارة، حيث تواجه منتخب الماكينات، مع المنتخب المجري في أليانز آرينا، ولعب منتخب الديوك ضد البرتغال، على ملعب بوشكاش. فأليكم تفاصيل ما حدث في مباريات اليوم ،ونتائجها، كذلك مواجهات دور ال16، عبر السطور التالية، من هذه المقالة، من موقع مصر فايف الإخباري.

ألمانيا وفرنسا والبرتغال يتأهلون لدور ال16:

انتهت منذ قليل المباريات، لتحسم المتأهلين عن تلك المجموعة، حيث دخل ثلاثة فرق للمباراة النهائية، حاملين 3 نقاط، (البرتغال، وفرنسا، ومنتخب الماكينات)، أما المنتخب المجري، فدخل اللقاء بنقطة واحدة. أما مباريات اليوم فانتهت بالتعادل، فقد بدأت مباراة المجر وألمانيا، بتقدم المجر في الدقيقة الحادية عشر، ثم في الدقيقة 60، تمكنت ألمانيا من الرجوع، لكنه لم يستمر طويلًا، بعدما أحرزت المجر، هدف التقدم مجددًا في الدقيقة 68، مما كان يعني توديع الألمان للمسابقة الأوروبية، وتأهل المجر مع كل من فرنسا، والبرتغال، وذلك لأن التعادل (2-2)، كان غالبا على مباراة البرتغال، وفرنسا منذ الدقيقة ال60، ولكن استطاع المنتخب الألماني، أن يعود للمباراة بهدف في الدقيقة 84، لتعود ألمانيا للبطولة.

مباريات دور ال16:

ألمانيا وفرنسا والبرتغال يتأهلون لدور ال16، ليتم الإعلان عن مواجهات دور ال16، تلك التي جاءت كالاتي: