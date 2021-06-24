كاريو يمنح البيرو تعادلاً ثميناً أمام الإكوادور

كاريو يمنح البيرو تعادلاً ثميناً أمام الإكوادورأحرزت بيرو هدفين في الشوط الثاني لتتعادل 2-2 مع الإكوادور في كأس كوبا أميركا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وأنهت الإكوادور الشوط الأول متقدمة بهدفي ريناتو تابيا بالخطأ في مرماه وأيرتون برسيادو. لكن بيرو انتفضت في الشوط الثاني وقلص جيانلوكا لابادولا الفارق في الدقيقة 49 قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله أندريه كاريو بعد ذلك بخمس دقائق.

وحافظ الفريقان على آمالهما في التأهل لدور الثمانية حيث تتبقى مباراة واحدة لكل منهما، وتملك الإكوادور نقطتين من ثلاث مباريات مقابل أربع نقاط لبيرو.