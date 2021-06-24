نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات دور الستة عشر كأس أمم أوروبا يورو 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول مباريات دور الستة عشر من بطولة يورو 2020 هو مابدأ العديد من جماهير كرة القدم حول العالم بالبحث عنه بعد أن أسدل الستار عن منافسات دوري المجموعات من بطولة كأس أمم أوروبا 2020 حيث تمكن 16 منتخباً من حسم بطاقات التأهل لدور ثمن النهائي من البطولة الأوروبية للمنتخبات، فقد تأهل 12 منتخباً بشكل مباشر إلى دور الستة عشر بعد أن حسموا مقعدي الصدارة والوصافة في المجموعات الستة، بالإضافة إلى تأهل أربعة منتخبات من أفضل ثوالث المجموعات ليكتمل بذلك عقد المتأهلين إلى دور الستة عشر من يورو 2020.

موعد مباريات دور الستة عشر كأس أمم أوروبا يورو 2020

وبحسب جدول منافسات بطولة يورو 2020 فمن المقرر أن يتم بدء منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020 يوم السبت الموافق السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري، على أن تستمر منافسات دور الستة عشر حتى يوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من شهر يونيو الجاري، على أن يتم لعب مباراتين كل يوم من الأيام السابق ذكرها.

المنتخبات المتأهلة لدور الستة عشر يورو 2020

وكانت منتخبات إيطاليا، وبلجيكا، وهولندا، وإنجلترا، والسويد، وفرنسا قد تأهلوا كأوائل عن المجموعات الستة، وحل في مركز الوصافة كل من: ويلز، والدنمارك، والنمسا، وكرواتيا، وإسبانيا، وألمانيا، فيما كان أفضل ثوالث عن المجموعات منتخبات: سويسرا، والتشيك، والبرتغال، وأوكرانيا.

وتقام منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020 بنظام خروج المغلوب، حيث يتأهل المنتخب الفائز إلى دور الثمانية من البطولة، ومن ثم استكمال مشوار البطولة بهذا النمط حتى بلوغ المباراة النهائية، ومن ثم تتويج أحد المنتخبات بكأس أمم أوروبا 2020.

جدول مباريات دور الستة عشر يورو 2020

وتشهد مباريات دور الستة عشر من كأس أمم أوروبا 2020 عدداً من المباريات القوية والتي تجمع بين منتخبات بها العديد من نجوم كرة القدم، ولعل أبرز هذه المواجهات هي مباراتي: إنجلترا وألمانيا، ومباراة بلجيكا والبرتغال، ومن أجل الإطلاع على مباريات دور الستة عشر من كأس أمم أوروبا 2020 فمن المقرر أن تقام مباريات هذا الدور على النحو التالي:

السبت 26 يونيو 2021

ويلز × الدنمارك الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

إيطاليا× النمسا الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الأحد 27 يونيو 2021

هولندا × التشيك الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

بلجيكا× البرتغال الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الاثنين 28 يونيو 2021

كرواتيا × إسبانيا الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فرنسا × سويسرا الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الثلاثاء 29 يونيو 2021

إنجلترا × ألمانيا الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

السويد ×أوكرانيا الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمنافسات يورو 2020

ومن المقرر أن يتم نقل كافة مباريات دور الستة عشر من كأس أمم أوروبا 2020 من خلال شبكة قنوات bein SPORTS حيث خصصت الشبكة قنوات bein MAX من أجل تغطية منافسات البطولة الأوروبية، وإذاعة المباريات من خلالها على الهواء مباشرة.