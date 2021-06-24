برنامج مباريات ثمن نهائي كأس أمم أوروبا

في ما يلي البرنامج الكامل لمباريات ثمن نهائي كأس أمم أوروبا لكرة القدم :

السبت 26 جوان:

الساعة 17:00 : ويلز – الدنمارك

الساعة 20:00: النمسا – إيطاليا

الأحد 27 جوان:

الساعة 17:00: هولندا – التشيك

الساعة 20:00: بلجيكا – البرتغال

الاثنين 28 جوان:

الساعة 17:00: كرواتيا – إسبانيا

الساعة 20:00: فرنسا – سويسرا

الثلاثاء 29 جوان:

الساعة 17:00: ألمانيا – إنجلترا

الساعة 20:00: السويد – أكرانيا



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