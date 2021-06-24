البرازيل تفوز بشق الأنفس على كولومبيا
تأخرت البرازيل لأول مرة في ثماني مباريات لكنها ردت بهدف مثير للجدل قبل أن تخطف الفوز 2-1 على كولومبيا في الوقت المحتسب بدل الضائع في كأس كوبا أميركا لكرة القدم الليلة الماضية.
ودخلت حاملة اللقب المباراة بعد الفوز في آخر تسع مواجهات لكن اهتزت شباكها بعد عشر دقائق عندما أحرز لويس دياز هدفا مذهلا.
وأدركت البرازيل التعادل عبر روبرتو فيرمينو قبل 12 دقيقة من النهاية وسط احتجاجات من لاعبي كولومبيا بعدما رفض الحكم نستور بيتانا إيقاف اللعب بعد اصطدام الكرة به.
وأدت الاحتجاجات إلى احتساب عشر دقائق وقت بدل ضائع وزاد كاسيميرو من آلام كولومبيا عندما هز الشباك بضربة رأس بعد ركلة ركنية في اللحظات الأخيرة ليمنح البرازيل فوزها الثالث في ثلاث مباريات في البطولة.
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