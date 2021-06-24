نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام التأهل في كوبا أمريكا 2021 وترتيب المجموعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتجه أنظار عشاق الكرة المستديرة خلال الأيام الحالية إلي بطولة كوبا أمريكا 2021، والتي كان من المقرر لها أن تلعب في العام الماضي، ولكن تم تأجيلها بسبب تفشي جائجة فيروس كورونا المستجد في العالم، حيث تعتبر البطولة من أقدم وأقوي بطولات كرة القدم علي المستوي العالم ويشارك فيها منتخبات قارة أمريكا الجنوبية، وتقام البطولة كل أربع سنوات ويشارك فيها العديد من نجوم كرة القدم مثل ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين ونيمار البرازيلي وغيرهم من النجوم.

وفي التقرير التالي نتعرف علي نظام بطولة كوبا أمريكا والنسخة الجديدة منها، بالإضافة إلي ترتيب المجموعات بعد خوض عدد من جوالات البطولة بالإضافة إلي نظام التأهل في بطولة كوبا أمريكا وكذلك القنوات الناقلة للبطولة وغيرها من المعلومات المتعلقة.

بطولة كوبا أمريكا 2021

تقام النسخة الحالية من بطولة كوبا أمريكا 2021 في البرازيل بعد أن أعلن اتحاد كرة القدم في قارة أمريكا الجنوبية الملقب باسم الكونميبول المشرف علي البطولة سحب تنظيك من البطولة من كولومبيا بسبب الأحداث السياسية ومن الأرجنتين بعد تفشي فيروس كورونا المستجد فيها، وهي النسخة السابعة والأربعين في تاريخ البطولة التي تعد هي الأقدم علي مستوي كرة القدم في العالم، وهي بطولة تقام كل أربع سنوات ويشارك فيها منتخبات قارة أمريكا الجنوبية وتم تأجيل البطولة لتعلب في الشهر الجاري بعد أن كان مقرر لها العام الماضي.

ترتيب مجموعات كوبا أمريكا 2021

يشارك في النسخة الحالية من بطولة كوبا أمريكا نحو 10 منتخبات فقط بعد اعتذار المنتخب القطري والمنتخب الاسترالي سبب أوضاع فيروس كورونا واستعدادات منتخب قطر لكأس العالم المقام على أرضه 2022، حيث تم تقسيم المنتخبات المشاركة إلي مجموعتين، حيث لعب المنتخبات المشاركة عدد من المباريات شهدت تصدر البرازيل للمجموعة الثانية كما تصدرت الأرجنتين المجموعة الأولي وجاء ترتيب المجموعتين علي النحو التالي:

ترتيب المجموعة الأولي

يتصدر منتخب الأرجنتين المجموعة الأولى المشاركة في بطولة كوبا أمريكا في نسختها الحالية بمجموع 7 نقاط بعد خوضها 3 مباريات وفي المركز الثاني تأتشي تشيلي بخمس نقاط وجاء الترتيب علي النحو التالي:

المنتخب عدد المباريات النقاط الأرجنتين 3 7 تشيلي 3 5 باراجواي 2 3 أوروجواي 2 1 بوليفيا 2 0

ترتيب المجموعة الثانية

تتصدر البرازيل المجموعة الثانية بسجل خال من الهزيمة بعد خوضها 3 جوالات جمعت خلالها 9 نقاط وتأتي من بعدها كولومبيا برصيد 4 نقاط وجاء ترتيب المجموعة علي النحو التالي:

المنتخب عدد المباريات عدد النقاط البرازيل 3 9 كولومبيا 4 4 بيرو 3 4 الإكوادور 3 2 فنزويلا 3 2

نظام التأهل في بطولة كوبا أمريكا

أوضح اتحاد قارة أمريكا الجنوبية نظام النسخة الحالية لبطولة كوبا أمريكا 2021 المقامة في البرازيل بحضور جماهيري مع تنفيذ الإجراءات الاحترازاية الخاصة بكورونا، حيث هناك بعض الضوابط الخاصة بالبطولة علي النحو التالي:

النسخة الحالية من مجموعتين في كل مجموعة نحو 5 منتخبات.

يتأهل من كل مجموعة نحو 4 منتخبات إلي دور ربع نهائي البطولة.

في ربع نهائي البطولة يواجه متصدر المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولي ومتصدر المجموعة الأولي مع رابع المجموعة الثانية ويلعب وصيف المجموعة الثانية مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولي وكذلك وصيف المجموعة الأولي يواجه صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية.

يتأهل نحو 4 منتخبات إلي دور النصف النهائي علي أن يتواجه الفائزان في نهائي البطولة ويلعب الخاسران لتحديد المركز الثالث والرابع.

القنوات الناقلة لكوبا أمريكا 2021

تمتلك شبكة قنوات بي ان سبورتس الرياضية حقوق بث مباريات بطولة كوبا أمريكا 2021، وهي من القنوات المشفرة التي تتطلب وجود اشتراك، حيث تحرص الشبكة علي توفير أكبر عدد ممكن من بطولات كرة القدم في العالم وأكبر الدوريات بشكل حصري على قنواتها المختلفة.