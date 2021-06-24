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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة beIN sport max الناقلة لبطولة كأس الأمم 2021 في المقال التالي
تردد قناة Bein sport max الجديد الناقلة لكأس الأمم، قناة بي إن سبورت ماكس هي واحدة من أفضل القنوات الرياضية التي تنقل المباريات المختلفة للكثير من أنواع الرياضات، وتقوم القناة بنقل مباريات بطولة كأس الأمم لهذا العام لذلك هناك الكثير من الأسئلة حول تردد قناة بي إن سبورت ماكس الجديد لمتابعة المباريات والكثير من المباريات الرياضية الأخرى التي لها الكثير من المعجبين حول العالم.
قناة beIN sport max
قامت قناة بي أن سبورت ماكس في بث حصري بالإعلان عن المباراة الافتتاحية لمباريات كأس الأمم الأوروبية، حيث ينتظر الكثير من محبي الرياضة وخاصةً كرة القدم هذه المباراة وسيتم نقل مباريات كأس الأمم الأوروبية على قناة beIN sport max لهذا نعرض عليكم ترددات القناة لمشاهدة ممتعة ورائعة للمباريات على جميع الأقمار الصناعية.
تردد قناة Bein sport max الجديد لمشاهدة كأس الأمم الأوروبية
بدء موسم المباريات الرياضية المؤجلة من العام الماضي بسبب فيروس كورونا، وتنقل تلك المباريات على العديد من القنوات الرياضية المجانية مثل قنوات بي إن سبورت ماكس لذلك فإن البحث متكرر حول تردد قناة بي إن سبورت ماكس كونها واحدة من أهم القنوات الرياضية التي تختص بنقل المباريات العالمية والمحلية، وهناك ترددات معينة لكل قمر صناعي مختص بنقل مباريات بطولة الكأس الأوروبية بشكل خاص مثل:
تردد قناة بي إن سبورت ماكس على القمر الصناعي عرب سات
- تردد قناة بي إن سبورت ماكس هو 11585.
- معدل الترميز لقناة بي إن سبورت ماكس هو 27500.
- التشفير للقناة هو أرديتو 2.
- اتجاه الاستقطاب اتجاه عمودي.
تردد قناة بي إن سبورت ماكس على القمر الصناعي سهيل سات
- تردد القناة على سهيل سات هو 12604.
- ومعدل الترميز لها هو 27500.
- أما عن اتجاه الاستقطاب فهو عمودي.
- والتشفير لها هو إرديتو 2.
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