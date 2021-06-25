منتخب الشباب يودع بطولة كأس العرب لكرة القدم

منتخب الشباب يودع بطولة كأس العرب لكرة القدمتلقى المنتخب الوطني للشباب الخسارة الثانية في بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما أمام الأخضر السعودي، في اللقاء الذي جمعهما على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات..

تقدم السعوديون أولا عن طريق مهاجمهم عبدالله رديف، الذي استغل خطأ دفاعيا من منتخبنا في الدقيقة 28

لم تستمر الفرحة السعودية لدقيقة واحدة، حتى أدرك منتخبنا التعادل، بعد اختراق محمد بوتشي من الجهة اليسرى ليمرر عرضية زاحفة أسكنها المدافع سليمان هزازي الشباك (بالخطأ في مرماه).

الحصة الثانية للمباراة شهدت انهيارا كبيرا في لياقة لاعبينا، ما أدى إلى ضغط سعودي مستمر، أثمر عن هدف ثان بواسطة مشاري النمر عند الدقيقة 60 ، لتنتهي المباراة على هذه النتيجة..

وبذلك يودع منتخبنا رسميا منافسات البطولة، وتبقى له لقاء وحيد (تحصيل حاصل) أمام أوزباكستان في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، فيما حسم الأخضر السعودي تأهله للدور القادم بعد حصوله على النقطة السادسة.

أجرى مدرب منتخبنا 5 تغييرات في الشوط الثاني، بإشراك أحمد ناجي وعمار القباطي ومحمد دمبر ومحمد راضي وأحمد السوادي، بدلاء على التوالي لعبدالرحمن الشامي وحسن الكوماني ومحمد بوتشي وحمزة محروس وهشام بلابل.

اللقاء الثاني للمجموعة، استطاع من خلاله المنتخب التونسي حسم التأهل للدور الثاني بعد الفوز على أوزباكستان بهدف وحيد.