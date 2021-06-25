نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والترجي القادمة 26\06\2021 والقنوات المفتوحة الناقلة إياب نصف النهائي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي والترجي القادمة والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة، ينتظر محبي الساحرة المستديرة، مباراة الإياب بين الأهلي المصري والترجي التونسي، والتي تأتي في إطار نصف إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز المارد الأحمر، على مضيفه الترجي التونسي بهدف دون رد، أحرزه نجم هجوم الفريق محمد شريف في المباراة التي أقيمت في تونس، وتقام مباراة الإياب غداً السبت 26\06\2021 على استاد السلام.

طموحات أبناء القلعة الحمراء

يسعى المدير الفني للأهلي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، نحو الفوز بالمباراة ونسيان مباراة الذهاب، كما شدد على لاعبي الأهلي بضرورة خوض مباراة الإياب، بجدية وإصرار على تحقيق نتيجة إيجابية ونسيان نتيجة مباراة الذهاب، كما يسعى الجنوب أفريقي للفوز وبلوغ نهائي أفريقيا، للمرة الثانية على التوالي وتحقيق البطولة الغالية، والذهاب مرة أخرى إلى بطولة كأس العالم للأندية، الذي أحرز فيها المركز الثالث في النسخة الماضية.

“الترجي” وأمل الوصول للنهائي

لا يزال الأمل موجود لبلوغ نهائي دوري الأبطال، رغم هزيمة مباراة الذهاب في تونس، هذا هو لسان حال لاعبي الترجي التونسي ومديرهم الفني، كما يرغب في نسيان نتيجة مباراة الذهاب، ويعلم الكبير التونسي حجم وصعوبة اللقاء، خاصةً أمام فريق قوي مثل الأهلي المصري، حامل نسخة البطولة السابقة، وأكثر الأندية الإفريقية حصولاً على اللقب، لكنه الترجي التونسي الذي لا يعرف للمستحيل طريقاً، بكل ما يمتلك من لاعبين مميزين وتاريخ كبير في عالم الساحرة المستديرة، لكنه مطالب بالفوز على الأهلي على استاد السلام، وعدم استقبال شباكه أهداف حقاً مهمة صعبة.

موعد مباراة الأهلي والترجي إياب نصف النهائي

تنطلق صافرة بداية المباراة غداً السبت الموافق 26\06\2021، حيث يفتح استاد السلام أبوابه لاستقبال إياب نصف نهائي دوري الأبطال، حسب التوقيتات التالية:

19:00:- السابعة حسب التوقيت العالمي “غرينتش”.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا واليمن وفلسطين والأردن والكويت وقطر والبحرين.

23:00:- الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة للمباراة

كما هو معروف فإن قناة بي إن سبورت، هي المالكة لحقوق نقل مباريات بطولة دوري الأبطال الأفريقي، لذلك سوف تنقل مباراة الترجي والأهلي، عبر القنوات التالية: