باراغواي تهزم تشيلي بثنائية نظيفة
أحرز ميغيل ألميرون هدفا وصنع هدفا آخر ليقود باراغواي للفوز 2-صفر على تشيلي الليلة الماضية والتأهل لدور الثمانية بكأس كوبا أميركا لكرة القدم.
وضمنت باراغواي التأهل من المجموعة الأولى مع تشيلي والأرجنتين وأوروغواي فيما ودعت بوليفيا، التي خسرت 2-صفر أمام أوروغواي في وقت سابق، البطولة.
ومنح برايان سامديو التقدم لباراغواي في الدقيقة 33 بضربة رأس من ركلة ركنية نفذها ألميرون الذي أضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء بعد 13 دقيقة من الاستراحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باراغواي تهزم تشيلي بثنائية نظيفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.