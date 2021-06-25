باراغواي تهزم تشيلي بثنائية نظيفة

باراغواي تهزم تشيلي بثنائية نظيفةأحرز ميغيل ألميرون هدفا وصنع هدفا آخر ليقود باراغواي للفوز 2-صفر على تشيلي الليلة الماضية والتأهل لدور الثمانية بكأس كوبا أميركا لكرة القدم.

وضمنت باراغواي التأهل من المجموعة الأولى مع تشيلي والأرجنتين وأوروغواي فيما ودعت بوليفيا، التي خسرت 2-صفر أمام أوروغواي في وقت سابق، البطولة.

ومنح برايان سامديو التقدم لباراغواي في الدقيقة 33 بضربة رأس من ركلة ركنية نفذها ألميرون الذي أضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء بعد 13 دقيقة من الاستراحة.