دوت الخليج -

تأهل الأرجنتين لدور الثمانية في كوبا أمريكا

تأهلت الأرجنتين إلى دور الثمانية في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم بعد فوزها على باراجواي 1-صفر في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كوبا أمريكا 2021 المقامة حالياً في البرازيل. تأهل الأرجنتين لدور الثمانية في كوبا أمريكاتأهلت الأرجنتين إلى دور الثمانية في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم بعد فوزها على باراجواي 1-صفر في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كوبا أمريكا 2021 المقامة حالياً في البرازيل. وسجل أليخاندرو جوميز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة من المباراة. وأصبح رصيد الأرجنتين بهذا الفوز سبع نقاط من ثلاث مباريات في صدارة المجموعة الأولى، وبفارق نقطتين عن تشيلي صاحبة المركز الثاني، فيما تأتي باراجواي ثالثة برصيد 3 نقاط، وأوروجواي نقطة واحدة. وتتذيل بوليفيا الترتيب دون رصيد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تأهل الأرجنتين لدور الثمانية في كوبا أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.