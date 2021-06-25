نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي إياب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا 2021 والموعد والتشكيل المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي، يبحث الكثير من عشاق كرة القدم حول العالم وخاصة عشاق الأهلي المصري والترجي التونسي عن موعد مباراة الأهلي والترجي، والتي ستقام ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال افريقيا 2021، وينتظر الكثير من محبي كرة القدم المباراة، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل حولها.

موعد مباراة الأهلي والترجي

يبحث الكثير من محبي الفريقين، عن موعد مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي، حيث تعودنا أن المباريات بين الفريقين وخاصة في دوري أبطال أفريقيا، تكون مباريات قوية، وينتظرها الكثير من الأشخاص، وستقام مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الفريقين في يوم السبت الموافق 26/6/2021، وهذا في تمام المواعيد التالية:

الساعة التاسعة مساء 9:00 بتوقيت مصر.

الساعة الثامنة مساء 8:00 بتوقيت تونس.

الساعة العاشرة مساء 10:00 بتوقيت السعودية.

الساعة الحادية عشر مساء 11:00 بتوقيت الإمارات.

الساعة السابعة مساء 7:00 بتوقيت غرينيتش GMT.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي إياب دوري أبطال أفريقيا

ويمكن لمحبي الفريقين متابعة المباراة بشكل رسمي على قنوات بي ان سبورت الرياضية، حيث إن قنوات بي إن سبورت تمتلك حقوق بث مبارايات دوري أبطال أفريقيا 2021، ويمكنك متابعة المباراة عبر قناتي beIN Sport HD 1، والتي تحدثنا عن ترددها في مقال تردد قناة بي ان سبورت beIN Sport HD 1، وستذاع المباراة أيضا على بي إن سبورت beIN Sport HD 4.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

أما في حالة إذا كنت ستتابع المباراة من مصر، فإنك سعيد الحظ، حيث إنك يمكنك مشاهدة المباراة بشكل مجاني تماما وهذا من خلال التليفزيون الأرضي، وهذا من خلال قناة أون تايم سبورت على التلفاز الأرضي، والتي ترددها الأرضي هو UHF 32.

وفي حالة إذا أردت متابعة اخبار المباراة وكل ما يتعلق بالمباراة خارج الملعب مجانا فيمكنك القيام بذلك من خلال قناة بي ان سبورت الاخبارية، أو من خلال قنوات أون تايم سبورت.

التشكيل المتوقع للأهلي

وقد أعلن النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي في تويتر عن استعداد لاعبيه لمواجهة الترجي، حيث سيدخل اللاعبين المباراة بمعنويات عالية بعد الفوز على الترجي بهدف مقابل لا شيء في ملعب رادس بتونس، حيث إن المباراة ستقام على استاد السلام بالقاهرة.

ويتوقع أن تحدث بعض التغييرات في تشكيلة الأهلي، حيث يتوقع الخبراء أن يقوم المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بإدخال محمد مجدي قفشة المباراة وهذا بعد تعافيه تماما من الإصابة، ويتوقع أن يدخل حسين الشحات أيضا المباراة، وهذا على حساب حمدي فتحي وصلاح محسن.

ويتوقع أن يدخل موسيماني هذه المباراة بتشكيل 1-3-2-4، وهذا بعد تأكد عودة قفشة، وهذا بجعل محمد شريف مهاجم وحيد وأفشة كصانع ألعاب، ويتوقع أن يدخل حسين الشحات في المباراة في مركز الجناح الأيمن.