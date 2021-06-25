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عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي والترجي القادمة في إطار لقاء العودة في بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام بالقاهرة بعدما انتهت نتيجة لقاء الذهاب بفوز النادي الأهلي بنتيجة 1-0 أحرز الهدف مهاجم الفريق الأحمر محمد شريف على ملعب رادس بتونس.

موعد مباراة الأهلي والترجي لقاء العودة في إياب نصف نهائي بطولة أفريقيا

يلتقي فريق الأهلي المصري بطل أفريقيا مع نظيره نادي الترجي التونسي بطل تونس في نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري 2020-2021 يوم السبت الموافق 26-6-2021 في تمام الساعة السادسة مساءا على ملعب النادي الأهلي، وسوف نتابع معاً في هذا المقال كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة وآخر استعدادات الفريقين قبل انطلاق المباراة.

قائمة الأهلي تضم 23 لاعب لمواجهة الترجي التونسي

أعلن المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني قائمة النادي الأهلي التي ستخوض مباراة العودة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي سوف تضم 23 لاعبا استقر عليهم الجهاز الفني للنادي الأهلي وهم:

في مركز حراسة المرمى

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

في خط الدفاع كلاً من:

محمود وحيد وبيكهام ورامي ربيعة و ياسر إبراهيم وأيمن أشرف والمغربي بدر بانون والتونسي علي معلول.

في خط الوسط كلا من:

وليد سليمان وحسين الشحات وحمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق ومحمود كهربا وجونيور أجايي.

في خط الهجوم كلاً من:

محمد شريف ووالتر بواليا وصلاح محسن.

أبرز غيابات الأهلي والترجي التونسي قبل لقاء العودة

سوف نستعرض معاً قبل انطلاق مباراة الأهلي والترجي أبرز اللاعبين الغائبين من الفريقين قبل موقعة القاهرة في لقاء العودة لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث ذكرت وسائل الإعلام غياب كلاً من: مروان محسن ومحمد هاني عن قائمة فريق الأهلي منذ إصابته في مباراة نهضة بركان في بطولة السوبر الأفريقي ، وتأكد غياب اللاعب علي اليعقوبي للإصابة بفيروس كورونا واللاعب حسين الربيع، ومحمد ، وغيلان الشعلاني.

بطاقة المباراة قبل موعد مباراة الأهلي والترجي

المباراة الأهلي المصري والترجي التونسي البطولة بطولة دوري أبطال أفريقيا الموعد والتوقيت في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت الموافق 26-6-2021 الملعب ملعب النادي الأهلي القنوات الناقلة بي إن سبوت الرياضية

عرضنا لكم في هذا المقال موعد مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.