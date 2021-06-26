نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي | القناة الناقلة وموعد المباراة والتشكيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأهلي والترجي اليوم، يلتقي اليوم فريقي الأهلي المصري وفريق الترجي التونسي بلقاء قوي ومنتظر من ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقي، حيث يلتقي الفريقان علي ملعب السلام بالقاهرة، وكان النادي الأهلي قد فاز بلقاء الذهاب بملعب رادس الأولمبي بتونس بنتيجة هدف مقابل لا شي سجله المهاجم الشاب محمد شريف، ويأمل فريق الترجي بالتعويض في مباراة العودة أملاً باللحاق بالنهائي الأفريقي الذي سيقام بالمغرب من أجل رد اعتباره بعد خسارته في ملعبه ووسط جمهوره، ويسعى الأهلي الي تحقيق الفوز من أجل تأكيد تفوقه على الفريق التونسي والتأهل إلى مباراة النهائي وذلك للعام الثاني على التوالي والاحتفاظ بالبطولة، وسوف نوضح لكم التشكيل المتوقع لفريق الأهلي ضد الترجي، وموعد مباراة الأهلي والترجي اليوم.

مباراة الأهلي والترجي اليوم بدوري أبطال أفريقيا

تقام مباراة الأهلي والترجي اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وتُلعب مواجهة الأهلي والترجي علي السلام بالقاهرة، ويتم لعب المباراة بدون جمهور لأسباب أمنية وفق ما ورد عن وزارة الداخلية.

هذا وقد ركز المدير الفني للنادي الأهلي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني خلال جلساته اليوم من تدريبات لاعبي النادي الأهلي، على ضرورة القتال واللعب برجولة حتى نهاية المباراة، وانتهاز كافة الفرص التي تُتاح لهم وعدم الاستهتار بقدرات فريق الترجي التونسي والعمل علي حصد بطاقة التأهل مبكراً.

تشكيل مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي

يعتبر التشكيل المتوقع لفريق الأهلي قريب من نفس تشكيل المباراة السابقة وهو كالتالي:

يلعب في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

يلعب في خط الدفاع: بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول، أكرم توفيق.

يلعب في خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، حمدي فتحي.

يلعب في خط الوسط المهاجم: محمد مجدي أفشة، طاهر محمد.

يلعب في خط الهجوم: محمد شريف.

القناة الناقلة لمواجهة الأهلي والترجي اليوم

يتم نقل مباراة الأهلي والترجي اليوم من خلال قناة beIN Sports HD عبر القمر الصناعي نايل سات، كما سيتم نقل المباراة من خلال التردد الأرضي لقناة التليفزيون الأرضي قناة تايم سبورت UHF 32 .