نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يتحرك لضم لاعب ريال مدريد السابق و3 صفقات في الطريق في المقال التالي

عمر شويل - جدة في خطوة مفاجئة من إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا، تحرك مسؤولو الفريق الكتالوني للتعاقد مع أحد اللاعبين السابقين في الغريم التقليدي ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأوضحت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن المدافع جونيور فيربو بات على أعتاب مغادرة برشلونة هذا الصيف، ويسعى النادي للتعاقد مع ظهير أيسر جديد، يرافق الظهير الأساسي جوردي ألبا.

برشلونة يتحرك لضم لاعب ريال مدريد السابق

وأشارت الصحيفة الإسبانية في عددها الصادر اليوم السبت، إلى أن ماركوس ألونسو، الظهير الأيسر لتشيلسي، ولاعب ريال مدريد السابق، يعد الخيار الأول أمام برشلونة من أجل خلافة فيربو.

وكان ألونسو، لاعب تشيلسي، قد ارتدى قميص ريال مدريد، خلال الفترة بين عامي 2008 وحتى 2010.

ويعاني ألونسو هذا الموسم بشكل كبير في المشاركة مع تشيلسي، حيث احتل مكانه الأساسي بن تشيلويل، الذي تعاقد معه الفريق اللندني قادما من ليستر سيتي الإنجليزي.

ولم يتمكن ألونسو من إقناع فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي السابق، أو حتى توماس توخيل، المدير الفني الحالي، بجدارته للمشاركة أساسيا، رغم اعتماد الأخير على خطة اللعب 3-5-2، التي يتألق فيها الظهير الإسباني.

تفاصيل مفاوضات برشلونة مع ألونسو

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة سبق وأن اتفق على ضم ألونسو في فترة الانتقالات الشتوية الماضية في يناير/كانون الثاني، حيث كان فيربو أيضًا على أعتاب الرحيل، قبل أن يقرر البقاء حتى نهاية الموسم.

ومن المقرر أن ينافس ألونسو جوردي ألبا على المشاركة أساسيًا في برشلونة، نظرا لقوة الثنائي على الجانب الهجومي.

صفقات برشلونة الصيفية

وأبرم برشلونة العديد من الصفقات الصيفية الناجحة، خلال الفترة الماضية، يأتي على رأسها ضم مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو في صفقة مجانية، بالإضافة إلى ظهير السيتي أيضا إيريك جارسيا دون مقابل.

وأكد لابورتا، رئيس برشلونة، أنه يعتزم التوقيع مع 3 أو 4 لاعبين آخرين خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لتعزيز صفوف الفريق الذي فشل في تحقيق لقب الدوري أو دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

كما يعول لابورتا على تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية لإقناع أسطورة البارسا ليونيل ميسي بتجديد عقده، الذي انتهى مع برشلونة.