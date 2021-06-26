نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الوداد وكايزر تشيفز والقنوات الناقلة مفاجأة في التشكيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب الجمهور المغربي والعربي موعد مباراة الوداد وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الوداد في عقر داره بالدار البيضاء ذهابا، بهدف نظيف، ما صعّب من مهمته نحو النهائي القاري.

ويتمنى الفريق البيضاوي تعويض خسارته في الذهاب بالفوز على الفريق الجنوب إفريقي، لضمان بلوغ النهائي المقرر في المغرب.

موعد مباراة الوداد وكايزر تشيفز

يطلق الحكم الكونغولي جان جاك ندالا نغامبو صافرة بداية مباراة الوداد أمام كايزر تشيفز على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج.

وتنطلق المواجهة الحاسمة مساء اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية – الخامسة بتوقيت المغرب.

ولا سبيل أمام لاعبي المدير الفني فوزي البنزرتي سوى الفوز، للتأهل إلى المباراة النهائية.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد وكايزر تشيفز

تبث العديد من القنوات الرياضية مواجهة الوداد وكايزر تشيفز الحاسمة مساء اليوم السبت، ويأتي على رأسها قنوات بي إن سبورتس وفق ما يلي:

قناة beIN Sports HD 4 بتعليق جواد بدة.

beIN Sports 1 HD Premium بتعليق جواد بدة.

قناة beIN Sports Connect بتعليق جواد بدة.

المباراة الوداد البيضاوي المغربي ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي البطولة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا – (الذهاب 1-0 لبطل جنوب إفريقيا) الموعد والتوقيت مساء اليوم السبت الساعة الخامسة مساء بتوقيت المغرب الملعب سيتي سوكر في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا القنوات الناقلة بي إن سبورتس – جواد بده

تشكيل الوداد لمواجهة كايزر تشيفز

حسب المصادر المطلعة، فإن التشكيل المتوقع للوداد المغربي، قد يشهد تغييرا واحدا عن مباراة الذهاب.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الوداد على النحو التالي:

حراسة المرمى: رضا التكناوتي. الدفاع: أيوب عملود – يحيى عطية الله – أمين أبو الفتح – أشرف داري. الوسط: يحيى جبران – وليد الكرتي – أيمن الحسوني. الهجوم: سيمون مسوفا (محمد أوناجم) – مؤيد اللافي – أيوب الكعبي.

تشكيل كايزر تشيفز لمواجهة الوداد

أما تشكيل كايزر تشيفز فمن المتوقع ألا يشهد أي تغييرات عن مباراة الذهاب التي حقق فيها الفريق الفوز: