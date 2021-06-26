نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي اليوم ضمن مواجهات إياب الدور نصف النهائي في المقال التالي
عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي، بعد أن انتهت مباراة النادي الاهلي الخاصة بالذهاب منذ عدة أيام ضد الترجي التونسي وقد فاز الاهلي 1 مقابل لا شئ، وحاليًا يتزايد البحث بشكل كبير من قبل جميع محبي نادي الاهلي عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي وذلك بعد زيادة اشتراك قناة بي ان سبورت من 50 دولار إلى 75 دولار، مما أدى إلى لجوء المشاهدين والمشجعين إلى البحث عن قنوات اخرى، وقد أعلنت العديد من القنوات المفتوحة عن عرضها لمباراة الأهلي ضد الترجي التونسي اليوم في مباراة العودة في بث مباشر وجودة متميزة ليتمكن جميع محبي نادي الاهلي من متابعة المباراة بشكل رسمي.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي
من المقرر أن تنقل القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تونس، وفي الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي الساعة السابعة مساءًا بتوقيت جرينتش، على أن تكون المباراة اليوم السبت 26 يونيو 2021 في ملعب الأهلي we السلام، ضمن مواجهات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لنسخة الموسم الجاري 2020-2021، والجدير بالذكر أن هذه هي المباراة رقم عشرون التي يلتقي بها النادي الاهلي والترجي سويًا، وقد فاز النادي الأهلي بإجمالي سبعة مباريات منهم، اما عن الترجي التونسي فقد فاز بإجمالي اربعة مباريات فقط، وباقي المباريات قد حازت على تعادل بين الطرفين.
تشكيلة النادي الاهلي اليوم
- حراسة المرمى: محمد الشناوي
- خط الدفاع: علي معلول ،بدر بانون، حمدي فتحي ،أيمن أشرف ، أكرم توفيق.
- خط الوسط: عمرو السولية ،آليو ديانج ،صلاح محسن ،طاهر محمد طاهر، محمد مجدي قفشة.
- خط الهجوم: محمد شريف.
ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي
قناة النادي الاهلي
|القمر الصناعي
|النايل سات
|التردد
|11747
|الاستقطاب
|رأسي
|معدل الترميز
|27500
|اسم القناة على جهاز الاستقبال
|Alahly
قناة اون تايم سبورت
|القمر الصناعي
|النايل سات
|التردد
|10853
|الاستقطاب
|عمودي
|معدل الترميز
|27500
|اسم القناة على جهاز الاستقبال
|Ontime SPORTS
قناة بي ان سبورت
|القمر الصناعي
|النايل سات
|التردد
|11547
|الاستقطاب
|عمودي
|معدل الترميز
|27500
|اسم القناة على جهاز الاستقبال
|beIN SPORTS
قناة السعودية الرياضية
|القمر الصناعي
|النايل سات
|التردد
|12284
|الاستطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
|اسم القناة على جهاز الاستقبال
|KSA SPORTS
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي اليوم ضمن مواجهات إياب الدور نصف النهائي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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