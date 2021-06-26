نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي اليوم ضمن مواجهات إياب الدور نصف النهائي في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي، بعد أن انتهت مباراة النادي الاهلي الخاصة بالذهاب منذ عدة أيام ضد الترجي التونسي وقد فاز الاهلي 1 مقابل لا شئ، وحاليًا يتزايد البحث بشكل كبير من قبل جميع محبي نادي الاهلي عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي وذلك بعد زيادة اشتراك قناة بي ان سبورت من 50 دولار إلى 75 دولار، مما أدى إلى لجوء المشاهدين والمشجعين إلى البحث عن قنوات اخرى، وقد أعلنت العديد من القنوات المفتوحة عن عرضها لمباراة الأهلي ضد الترجي التونسي اليوم في مباراة العودة في بث مباشر وجودة متميزة ليتمكن جميع محبي نادي الاهلي من متابعة المباراة بشكل رسمي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

من المقرر أن تنقل القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تونس، وفي الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي الساعة السابعة مساءًا بتوقيت جرينتش، على أن تكون المباراة اليوم السبت 26 يونيو 2021 في ملعب الأهلي we السلام، ضمن مواجهات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لنسخة الموسم الجاري 2020-2021، والجدير بالذكر أن هذه هي المباراة رقم عشرون التي يلتقي بها النادي الاهلي والترجي سويًا، وقد فاز النادي الأهلي بإجمالي سبعة مباريات منهم، اما عن الترجي التونسي فقد فاز بإجمالي اربعة مباريات فقط، وباقي المباريات قد حازت على تعادل بين الطرفين.

تشكيلة النادي الاهلي اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول ،بدر بانون، حمدي فتحي ،أيمن أشرف ، أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية ،آليو ديانج ،صلاح محسن ،طاهر محمد طاهر، محمد مجدي قفشة.

خط الهجوم: محمد شريف.

ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

قناة النادي الاهلي

القمر الصناعي النايل سات التردد 11747 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500 اسم القناة على جهاز الاستقبال Alahly

قناة اون تايم سبورت

القمر الصناعي النايل سات التردد 10853 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 اسم القناة على جهاز الاستقبال Ontime SPORTS

قناة بي ان سبورت

القمر الصناعي النايل سات التردد 11547 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 اسم القناة على جهاز الاستقبال beIN SPORTS

قناة السعودية الرياضية