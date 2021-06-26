نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والترجي إياب النصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من عشاق الكرة الإفريقية، عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي، في اللقاء الذي يقام ليلة اليوم السبت 26 يونيو 2021، وذلك ضمن منافسات مباراة إياب النصف نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويفتتح ملعب استاد السلام بالقاهرة أبوابه لاحتضان المواجهة التي تجمع بين المارد المصري والترجي التونسي، ويستعرض لكم موقعنا كافة القنوات التي تعرض هذه المباراة مجانا ودون الحاجة لدفع إشتراك لمتابعة مباريات دوري الأبطال، ويترقب الملايين من المشاهدين موعد انطلاق هذه القمة النارية.

تواجه الفريقان قبل بداية هذا اللقاء تسعة عشر مرة، تمكن المارد المصري من تحقيق الإنتصار في سبعة مواجهات، فيما جمع التعادل بين الفريقين في ثمانية مباريات، واستطاع الترجى الفوز في أربعة مباريات، وفي مباراة ذهاب النصف النهائي حقق الأهلي الفوز على حساب الترجي بنتيجة هدف دون مقابل، ويطمح الأهلى في معاودة الكرة وتحقيق الفوز مستغلا عامل الأرض، فيما يأمل الفريق التونسي في تعويض الخسارة التي تعرض لها الاسبوع الماضي وقلب الطاولة من أجل الصعود للنهائي على حساب مضيفه.

موعد مباراة الاهلي والترجي في إياب دوري أبطال إفريقيا

نتعرف معكم على المواقيت المخصصة لبداية المباراة الي تجمع بين الأهلي والترجي، حيث تنطلق هذه المنافسة مساء اليوم السبت 26/6/2021، وتبدأ أحداث الشوط الأول عند تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والخرطوم، فيما تنطلق عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والقدس الشريف، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، وتنقل المباراة بث مباشر عبر شاشات قنوات بي إن سبورت صاحبة حقوق البث الحصري في الشرق الأوسط والوطن العربي.

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي والترجي إياب دوري أبطال إفريقيا

أكدت العديد من القنوات بث مباراة الأهلي ضد الترجي مجانا دون الإشتراك السنوي، وقد أعلنت خمسة قنوات عن بث اللقاء الكبير بين الفريقين، حيث يمكن مشاهدة المباراة عبرشاشة قناة تايم سبورت على الأرضي على تردد UHF 32، كما أعلنت قناة CRTV بث المباراة اليوم، ويمكن استقبال القناة على القمر الصناعي Yahsat S2 E، تردد 124273 ترميز- 30000 أفقي، وعلي القمر الصناعي Eutelsat 9 E، بتردد 12883، ومعدل ترميز 27500 أفقي.

تردد قناة RTB على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 10804 ترميز 29000 وعمودي، وعلى القمر الصناعي، Eutelsat 9 E تردد 11800 ترميز 27500 عمودي.

تردد قناة ORTB، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E تردد 11804 ترميز 30000 أفقي أو على تردد 11881 ترميز 27500، عمودي.

تردد قناة Sport Klub الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

Eutelsat 16°E- 11678 H 30000

Eutelsat 16°E- 11595 H 30000

Eutelsat 16°E- 11512 H 30000

حكم مباراة الأهلي والترجي في إياب دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي عن الحكم الذي سيدير المباراة التي يلتقى فيها الأهلي بنظيره الترجي، حيث تم تكليف الحكم الكاميروني نيانت لإدارة المواجهة، فيما أسند الحكم المفربي رضوان جيد إلى التحكيم في غرفة تقنية الفار.

تشكيلة الاهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أكرم توفيق/ بدر بانون/ أيمن أشرف/ علي معلول.

في خط الوسط: أليو ديانج/ عمرو السولية/ أفشة.

في خط الهجوم: طاهر محمد/ صلاح محسن/ محمد شريف.