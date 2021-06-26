قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي مجانا وموعد ماتش العودة اليوم

مباراة الأهلي والترجي التونسي العودة تقام اليوم السبت الموافق 26 مارس 2021 على ستاد القاهرة الدولي في إياب دور الستة عشر في دوري أبطال أفريقيا، حيث يأمل الأهلي حامل اللقب في تحقيق الفوز ضد الترجي التونسي، منتشيا بتحقيق انتصار ثمين في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب رادس، والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدف دون مقابل سجله محمد شريف للأهلي، وكاد يضيف هدف ثاني، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، لتنتهي المباراة بتفوق رفاق موسيماني، ليقطعوا نصف الطريق نحو التأهل إلى نهائي البطولة التي يحمل لقبها، بتفوقه على الزمالك في نهائي البطولة الماضية بهدفين سجلهما عمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة مقابل هدف سجله شيكابالا.

الأهلي في مواجهة مصيرية ضد الترجي ساعيا للحفاظ على انتصار الذهاب، للتأهل إلى المباراة النهائية، ومواصلة مشواره نحو تحقيق اللقب العاشر في دوري أبطال أفريقيا، ليحافظ على كونه صاحب الرقم القياسي في تحقيق لقب البطولة، ويأمل رفاق موسيماني في مواصلة مشوارهم الناجح في البطولة الحالية، والتي تمكن فيها في تخطي فريق صن داونز الجنوب إفريقي في الدور ربع النهائي، حيث نجح في تكرار تفوقه على الفريق الجنوب إفريقي من جديد، وحقق الفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون مقابل سجلهما كلا من طاهر محمد طاهر، وصلاح محسن، ثم نجح في تحقيق تعادل ثمين خارج ملعبه بهدف لكل فريق سجله ياسر إبراهيم أولا، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض بهدف لم ينقذهم من انتهاء مشوارهم الإفريقي من جديد على يد الشياطين الحمر.

فريق الترجي التونسي يأمل في تعويض الخسارة التي تلقاها على ملعبه في مباراة الذهاب، حيث لابد للترجي من تعويض الخسارة، وتحقيق الفوز بفارق هدفين ليتمكن من بلوغ المباراة النهائية في مهمة لن تكون سهلة ضد الأهلي الذي لم يتلقى الخسارة على ملعبه في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

موعد مباراة الأهلي والترجي اليوم

8:00 توقيت تونس، والجزائر.

9:00 توقيت مصر، وليبيا.

10:00 توقيت مكة المكرمة، الكويت، وفلسطين.

11:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي