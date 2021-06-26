حكام الشطرنج يختتمون اليوم مشاركتهم في حلقة العمل التدريبية الآسيوية

يختتم اليوم حكام السلطنة في لعبة الشطرنج مشاركتهم في حلقة العمل التدريبية للحكام الآسيوية في مجال إدارة وتحكيم بطولة الشطرنج عبر الأنترنت والتي اقيمت خلال الفترة 24-27 يونيو الجاري عبر الاتصال المرئي، وذلك تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الآسيوي للشطرنج وذلك في إطار التعاون بين أكاديمية الاتحاد الآسيوي للشطرنج مع لجنة الحكام بالاتحاد الدولي للشطرنج بهدف النهوض بمستوى التحكيم الآسيوي وصولاً إلى تطوير الكوادر الفنية الآسيوية من مدربين وحكام ومنظمين في مختلف البلدان الآسيوية وقد شاركت السلطنة في حلقة العمل بـ 4 حكام وهم :الحكم الدولي مسلم الوضاحي والحكم الدولي حمدان الهنائي والحكم الوطني أحمد الخروصي.

وقد حاضر في الدورات أربعة محاضرين يتقدمهم الخبير الفني الإماراتي مهدي عبد الرحيم رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي، رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي الذي حاضر عن قوانين اللعبة وقواعد اللعب أونلاين عبر الإنترنت.

أما المحاضر الدولي مهرداد بهلوان زاده سكرتير لجنة القوانين بالاتحاد الدولي فقد خصص حلقة عمل كاملة لشرح برنامج سويس مانيجر لإجراء المقابلات في المسابقات، بينما حاضرالحكم الدولي ميشيل جوزيف عن كيفية إدارة البطولات الالكترونية عبر برنامج Tornelo وتختتم الدورة في اليوم الأخير بمحاضرة الخبير الفني الفلبيني كاستوأبوندو المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي حول قواعد تنظيم البطولات الدولية.

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