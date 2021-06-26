في الدورة الانتخابية للاتحادات الرياضية

ـ اللجان الانتخابية تواصل استقبال طلبات المترشحين واليوم إغلاق باب الترشح في السباحة

ـ إعلان القوائم الأولية في اتحادي اليد والقوى والمقعد الإلزامي للمرأة يشهد تنافسا قويا

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

تواصل اليوم اللجان الانتخابية في الاتحادات الرياضية استقبال طلبات المترشحين للانتخابات في الدورة الجديدة للاتحاد العماني لكرة القدم ” 2021 ـ2025 ” واتحادات الهوكي والسباحة والسلة للدورة الانتخابية ” 2021 ـ 2025 ” حيث سيغلق اليوم باب الترشح في الاتحاد العماني للسباحة.

في المقابل اعلنت اللجان الانتخابية في اتحادي كرة اليد وألعاب القوى القوائم الاولية للمترشحين والتي سيتم اعتمادها واعلانها بشكل نهائي غدا الاثنين بعد تدقيق طلبات جميع المترشحين والمستوفين لجميع الشروط المحددة للتقدم بطلب الترشح وقد شهدت المنافسة على المقعد الالزامي للمرأة اقبالا ومنافسة قوية في الاتحادات الرياضية وهذا الامر سيساهم بلاشك في تطور رياضة المرأة في مختلف الالعاب الرياضية بالاتحادات .

وكانت اللجان الانتخابية في اتحادي اليد والقوى أغلقت باب طلبات المترشحين واعلنت القوائم الاولية، ففي الاتحاد العماني لكرة اليد شهد تقدم 18 مترشحا؛ ففي منصب الرئيس تقدم كل من الدكتور سعيد بن احمد الشحري والقبطان سعيد بن سالم البوسعيدي وفي منصب نائب الرئيس العميد طيار متقاعد جميل بن سريد الحسني والدكتور عبدالرحمن بن سالم القاسمي و في منصب الامين العام موسى بن خميس البلوشي و طه بن حسين الرئيسي و في منصب امين الصندوق خليفة بن حمد البريكي و علي بن حميد العلوي وفي منصب عضو ( المقعد النسائي الالزامي ) تقدمت كل من عبير بنت عيسى الزدجالية و ردينة بنت عامر الحجرية وفي منصب عضو مجلس الادارة تقدم 8 مترشحين وهم محمد بن سليمان الظهوري و توفيق بن عبدالغني بيت مستهيل و احمد بن راشد البدري و يعقوب بن يوسف القاسمي و نصر بن حمد الحسني و عبدالله بن خميس الفارسي و محمد بن سالم العلوي و عمر بن محمد البلوشي .

كما اعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات في الاتحاد العماني لالعاب القوى القائمة الاولية للمترشحين والتي تضم 21 مترشحا في مختلف المناصب ففي منصب رئيس الاتحاد تقدم 4 مترشحين وهم جهاد بن عبدالله الشيخ و سالم بن سعيد العمري و عادل بن خادم الزرعي ومحمد بن خلفان العاصمي وفي منصب نائب الرئيس مترشحان هما سعيد بن سيف الهادي و علي بن عبدالله المرزوقي وفي منصب الامين العام مترشحان هما اسعد بن حمود الحوسني و سالم بن عبدالله المسروري وفي منصب امين الصندوق كل من حمدان بن حماد البوشري وعبيد بن زايد المنوري و في منصب عضو ( المقعد النسائي الالزامي ) تقدمت كل من خولة بنت راشد الرواحية وعائشة بنت عبدالله الجابرية في منصب عضو مجلس الادارة كل من احمد بن سالم باعبود واحمد بن عبدالله الظهوري وحمود بن سويدان الهاشمي و حمود بن سيف الشبيبي وخلفان بن حمد الوائلي وعبدالله بن سعيد السعيدي و محمد بن صالح البلوشي ومحمد بن طالب البلوشي وهادي بن مسلم العلوي .

وكانت لجنة الانتخابات في الاتحادات الرياضية استقبلت يوم الخميس الماضي عددا من طلبات الترشح؛ ففي الاتحاد العماني لكرة القدم تقدم كل من ناصر بن سالم بن علي الهدابي بأوراق ترشحه لعضوية مجلس إدارة مرشح نادي المصنعة و قتيبة بن سعيد الغيلاني بأوراق ترشحه لعضوية مجلس الادارة مرشحا عن نادي العروبة .

وفي الاتحاد العماني للهوكي تقدم كل من سليمان الصلتي بأوراق ترشحه لمنصب نائب الرئيس مرشحا لنادي بوشر كما تقدمت رقية بنت ناصر المسكرية بأوراق ترشحها لمنصب عضو المقعد النسائي والإلزامي مرشحة من نادي قريات وفي الاتحاد العماني للسباحة قدم مال الله بن مبروك البوسعيدي مرشح نادي عمان بأوراق ترشحه لمنصب الامين العام وتقدم علي بن خلف الشيدي مرشح نادي صحم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس الادارة وتقدم الدكتور ناصر بن محمد العوفي مرشح نادي بهلاء باوراق ترشحه لمنصب الامين العام.