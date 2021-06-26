اليوم .. منتخبنا الوطني الأولمبي للقدم يدخل معسكرا داخليا بمشاركة 27 لاعبا

استعدادا للتصفيات الآسيوية

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

يدخل اليوم منتخبنا الوطني الاولمبي لكرة القدم معسكرا داخليا يقام خلال الفترة من 27 يونيو الجاري وحتى 11 يوليو القادم وذلك في اطار برنامج اعداده للمشاركة في التصفيات الآسيوية لكأس أمم اسيا والتي ستقام خلال الفترة من 23 الى 31 اكتوبر القادم ولن يخوض المنتخب في هذا المعسكر اي مباريات ودية، بل سيتم خلاله تكثيف جرعات اللياقة البدنية لدى اللاعبين وتطبيق بعض التدريبات التكتيكية إلى جانب استعراض الاخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المباراتين الوديتين مع شقيقه المنتخب البحريني في المعسكر الخارجي الذي اقيم في البحرين خلال الفترة من 21 مايو الماضي وحتى 9 يونيو الجاري لعب خلاله مباراتين وديتين مع المنتخب البحريني الاولمبي خسر كليمها بهدف واحد في الدقائق الاخيرة من عمر المباراة .

وقد اختار المدرب الكرواتي داريو باسيتش مدرب منتخبنا الأولمبي 27 لاعبا لدخول في المعسكر الداخلي بعضهم يدخل المنتخب لأول مرة بهدف التعرف على امكانياتهم من اجل تعويض نقاط الضعف في صفوف الفريق بعد المباراتين الوديتين مع المنتخب البحريني والتي اظهرت بعض نقاط الضعف والقوة لكي يتم معالجتها وتصحيح المسار واللاعبون المختارون هم : يوسف بن علي الشيادي ” مجيس ” وإسلام بن سالم الهنائي “عبري ” وعيسى بن خلفان الناعبي ” مسقط “ويحيى بن حمود الهديفي ” بهلاء ” وزاهر بن سليمان الأغبري ” السيب ” والنورس بن غريب الفارسي ” فنجاء ” والبراء بن خالد المعولي ” الشباب ” وقاسم بن مبارك آل مبارك ” نادي عمان ” ويوسف بن ناشر المالكي ” السويق ” وارشد بن سعيد العلوي “السيب “ومحمد بن سعيد البريكي ” صحم “ومحمد بن ابراهيم العلوي ” بهلاء ” وفهد بن مسعود الهاجري “النهضة ” وعوض بن محمد الشحري ” ظفار ” وهاني بن خلفان القرطوبي “صحم ” وحسين بن سعيد الشحري ” ظفار ” وجاسم بن محمد النوبي ” النصر ” ومصعب بن حمد المعمري “الرستاق ” وعبدالله بن محمد البلوشي “السويق ” ووليد بن سالم المسلمي ” المضيبي “وعمر بن ناصر السلطي ” العروبة ” وسعود بن علي الحبسي ” مسقط ” ونجيب بن محفوظ الشجيبي “النصر ” والفرج بن مبارك النوبي ” الخابورة ” وابراهيم بن يوسف الراجحي ” العروبة “.