منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية يعود اليوم من دبي عقب المشاركة في البطولة الدولية الودية

في الرياضة 26 يونيو,2021

استعدادا لنهائيات كأس العالم بروسيا

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

تعود عصر اليوم بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية قادمة من إمارة دبي عقب المشاركة في البطولة الودية الدولية لكرة القدم الشاطئية التي نظمها الاتحاد الاماراتي لكرة القدم خلال الفترة من 21 إلى 26 يونيو الجاري بمشاركة منتخبنا والإمارات والسنغال والتي تأتي في إطار تحضيرات المنتخبات الثلاثة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي ستقام في روسيا خلال الفترة من 19 إلى 29 أغسطس القادم.

وقد خاض منتخبنا في البطولة 4 مباريات في الدور الاول مباراتين الاولى مع المنتخب السنغالي خسرها بنتيجة 2/3 سجل هدفي منتخبنا كل من خالد العريمي وعيد الفارسي، كما خسر المباراة الثانية امام المنتخب الاماراتي بنتيجة 1/2 سجل هدف منتخبنا الوحيد حمود الطوقي وفي الدور الثاني استطاع المدرب الوطني طالب بن هلال تصحيح اوضاع المنتخب وتمكن من رد اعتباره في المباراتين حيث تمكن من الفوز على المنتخب السنغالي بنتيجة 5/6 سجلها اللاعب خالد العريمي وفي المباراة الثانية فاز على المنتخب الاماراتي بضربات الجزاء الترجيحية 6/7 سجلها كل من حمود الطوقي و سالم العريمي ومشعل العريمي و عيد الفارسي و نوح الزدجالي و خالد العريمي و منذر العريمي .

ولقد استفاد منتخبنا لكرة القدم الشاطئية من البطولة كثيرا فنيا وبدنيا مع المنتخبين الاماراتي والسنغالي، حيث سيكون لهاتين التجربتين الاثر البالغ في مرحلة اعداد المنتخب بهدف التعرف على نقاط الضعف والقوة في صفوف الفريق.

و سيواصل منتخبنا مرحلة الاعداد والتحضير خلال الفترة القادمة والتي تتضمن معسكرا خارجيا يقام في إحدى الدول الاوروبية وكذلك المشاركة في بطولة كأس أغادير لكرة القدم الشاطئية التي ستقام خلال الفترة من 21 وحتى 26 يوليو القادم بمشاركة عدد من المنتخبات العربية والأوروبية قبل التوجة الى روسيا، حيث ستكون هذه البطولة اخر محطات الاعداد لمنتخبنا لمونديال العالم .

وقد اختار المدرب الوطني طالب بن هلال 12 لاعبا للمشاركة في البطولة الودية والمعسكر الخارجي وهم :سالم بن محمد العريمي وجلال بن خميس السناني ويحيى بن مبيوع العريمي ومنذر بن هلال العريمي ومشعل بن هلال العريمي وعيد بن عبدالله الفارسي ونوح بن سالم الزدجالي وحمود بن ناصر الطوقي وخالد بن خميس العريمي وراشد بن محمد البادي وأحمد بن مشعل المشرفي وسعيد بن علي الفارسي، كما اعتذر عن المشاركة في هذا المعسكر كل من عبدالله بن مسعود الصوطي ويونس بن خميس العويسي لظروف خاصة، و من المتوقع انضمامهم في المعسكر الداخلي القادم أما باقي الجهاز الفني فيتكون من: نبيل بن مال الله البلوشي مدير المنتخب ويوسف بن عبيد خطيب مدرب حراس المرمى وماجد الوردي أخصائي علاج طبيعي ومراد بن علي المقبالي مسؤول مهمات وأندريه أندريكوف مدلك. وفي ختام مشاركة المنتخب في البطولة الودية قدم مدرب منتخبنا الوطني طالب بن هلال الثانوي درعا تذكارية لبدر بن حارب مدير المنتخب الاماراتي لكرة القدم .