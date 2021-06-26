غدا اجتماع مجلس إدارة اتحاد الهوكي

يعقد غدا الاثنين مجلس إدارة الاتحاد العماني للهوكي اجتماعه الأخير برئاسة طالب الوهيبي رئيس اتحاد الهوكي وبحضور أعضاء المجلس وذلك على متن اليخت (سيق) وذلك في الساعة الواحدة، حيث سيتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الهامة؛ منها الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بالانتخابات للدورة الانتخابية ” 2021 ـ 2024 ” وغيرها من الامور الخاصة بالاتحاد.

من ناحية اخرى يلتقي اليوم طالب الوهيبي رئيس اتحاد الهوكي بالمدربين والحكام والقضاة وكل من ساهم في نجاح مهمة الاتحاد في الفترة (٢٠١٦-٢٠٢٠) وذلك في قاعة الأكاديمية الأولمبية بمبنى اللجنة الأولمبية العمانية.

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