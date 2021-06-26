اجتماع مجلس الإدارة بالمدرب لدراسة خطة العمل للموسم الكروي القادم يخرج بنتائج مثمرة

يعقوب إسماعيل يعود لقيادة الفريق الكروي الأول بنادي صحم

متابعة ـ صالح البارحي :

يبدو أن مجلس إدارة نادي صحم اتخذ من المواسم الماضية دروسا وعبر فيما يخص معاناة الفريق الكروي الأول بالنادي، حيث تعرض الموج الأزرق للكثير من المطبات والمنغصات التي كادت أن تعقد مسألة تواجد الفريق بدوري الأضواء وبالتالي عودته لدوري الدرجة الأولى بعد سنوات ليست بالقصيرة في دوري الكبار، حيث بدأ مجلس إدارة النادي عقد الكثير من الاجتماعات التي يهدف من خلالها إلى تهيئة الفريق الأزرق بشكل مثالي قبل الدخول في صراع المنافسات بالموسم الكروي الجديد 2021/2022 والذي سينطلق بتاريخ 16 أكتوبر 2021م عبر منافسات دوري عمانتل، فيما ستنطلق منافسات كأس جلالة السلطان المعظم في 2 نوفمبر 2021م ودوري الدرجة الأولى في 23 أكتوبر ، بينما مسابقة كأس الاتحاد في 9 نوفمبر 2021م .

اجتماع مثمر

وفي ذات الإطار، عقد مجلس إدارة نادي صحم برئاسة عادل بن عبدالله الفارسي اجتماعا مطولا مع الكابتن يعقوب إسماعيل مساء أمس الأول، حيث تأكدت عودة يعقوب إسماعيل ابن النادي وهداف منتخبنا للناشئين الأسبق إلى قيادة دفة التدريب بالفريق الكروي الأول بالنادي من جديد بعد فترة توقف صاحبتها الكثير من الظروف الخاصة بالطرفين، ومن باب أولى فإن عودة يعقوب إسماعيل لتدريب الأزرق لها الكثير من الاعتبارات والإيجابيات خاصة في ظل النهج الذي بدأ يسير عليه مجلس الادارة من خلال الاعتماد على أبناء النادي في المقام الأول، مع التقليل من حجم التعاقدات مع لاعبين آخرين من خارج الولاية، ناهيك عن الطموح الذي يصاحب هداف آسيا الأسبق في أن يساند توجه مجلس الادارة والسير قدما في تنفيذ الأهداف المرسومة لمشروع النادي فيما يخص الفريق الكروي الاول سواء على المدى القصير أو البعيد على حد سواء .

من جانب آخر، تدارس الطرفان خطة العمل التي وضعها المدرب لانطلاق الاستعدادات للموسم الكروي الجديد ، بالاضافة إلى احتياجات الفريق من اللاعبين المحترفين الأجانب وفق رؤية الجهاز الفني، وكذلك طرح عدد من الاسماء المحلية التي يرغب في ضمها لصفوف الفريق والتي يراها بأنها مجيدة وستساهم بشكل أو بآخر في إعادة الفريق الأزرق لخط سيره الإيجابي الذي قدمه في سنوات سابقة بمسابقتي الدوري والكأس على حد سواء، ومن المؤكد أن تتضح الرؤية خلال الأيام القريبة القادمة تمهيدا لبدء استعدادات الأزرق بشكل جديد تهدف إليه إرضاء طوحات جماهير الموج الأزرق دائما وأبدا .