الرباع عامر الخنجري يحصل على بطاقة دعوة للمشاركة فـي أولمبياد طوكيو

تعد المشاركة الأولى فـي رفع الأثقال

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

حصل الرباع عامر بن سالم الخنجري لاعب منتخبنا الوطني لرفع الاثقال على بطاقة دعوة للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021 والتي تعد أول بطاقة لمنتخبنا لرفع الاثقال في الدورات الاولمبية، ويعتبر الخنجري اللاعب الرابع الذي سيمثل السلطنة في أولمبياد طوكيو، بعد حصول كل من العداء بركات الحارثي والسباح عيسى العدوي والرامي حمد الخاطري على بطاقات دعوة للمشاركة.

وقد جاء حصول عامر الخنجري على بطاقة الدعوة اثر تألقه في البطولة العربية لرفع الاثقال التي اقيمت في الأردن عام 2019 حيث ابدى الاتحاد الدولي لرفع الأثقال اعجابه بإمكانياته وقدراته البدنية العالية، واقترح تقديم بطاقة دعوة له للمشاركة في اولمبياد طوكيو لمستواه العالي وبعدما قدم له البطاقة كان هناك شرط للمشاركة في بطولتين تأهيليتين من ضمن شروط الحصول على البطاقة البيضاء وقد شارك اللاعب في بطولة آسيا في ازبكستان وحصل على بطاقة التأهل .

انجاز للجنة

أكد سعيد بن مرهون الغابشي رئيس اللجنة العُمانية لرفع الأثقال والقوة البدنية بان حصول الرباع عامر بن سالم الخنجري على بطاقة دعوة للمشاركة في اولمبياد طوكيو يعتبر انجازا تحققه اللجنة في ظل قلة المشاركات الخارجية خلال السنتين الماضيتين بسبب جائحة فيروس كورنا “ كوفيد ـ 19 “ حيث نأمل ان شاء الله تعالي بان يدخل اللاعب في معسكر خارجي خلال المرحلة القادمة عقب انتهائه من اختبارات الدبلوم العام ونظرا للظروف التي يمر بها العالم حاليا وصعوبة الحصول على اماكن لاقامة المعسكر الخارجي، هناك سعى دائم من قبل اللجنة والدعم المستمر من قبل وزارة الثقافة والرياضة والشباب واللجنة الاولمبية العمانية لتأمين هذا المعسكر وهدفنا الاساسي في أول مشاركة اولمبية لرفع الاثقال بان يكون حضورنا مشرفا للسلطنة ونسعى في السنوات القادمة لمشاركة قوية وتحقيق نتائج مشرفة وهذا يعتمد على مدى حرص الجهات المعنية في تأهيل الشباب العماني في رياضة رفع الاثقال وايجاد برنامج مستمر وكان هذا طموحنا خلال الفترة الماضية ولكن نظرا للظروف المالية و قلة المشاركات الخارجية بشكل كبير.

رباع مجيد

اعرب المدرب العراقي مازن رشيد البدري مدرب منتخبنا الوطني لرفع الأثقال عن سعادته الغامرة بحصول الرباع عامر بن سالم الخنجري على البطاقة البيضاء للمشاركة في أولمبياد طوكيو وقال: نبارك للسلطنة الحصول على بطاقة التاهل الى أولمبياد للرباع عامر الخنجري والذي يعد من الرباعين المجيدين في صفوف المنتخب حيث بدأ اللاعب مشوارة منذ عام 2014 ومنذ تلك الفترة وحتى الان حقق اللاعب الكثير من الانجازات على المستوى الخليجي والعربي وغرب آسيا بالرغم من انه في فئة الشباب لكن استطاع ان يحصل على عدد من ميداليات الذهبية على مستوى الكبار في البطولات التي شارك فيها .

واضاف البدري في عام 2019 تم اختياره افضل رياضي في فئة الشباب في البطولة العربية لرفع الاثقال بالاردن وهذا اللاعب لم يحظ للاسف حتى الآن بأي معسكر داخلي او خارجي ومع هذا استطاع ان يحقق هذه الانجازات حيث نأمل من وزارة الثقافة والرياضة والشباب واللجنة الاولمبية العمانية بان يتم دعم هذا اللاعب لدورة الالعاب الاولمبية التي ستقام في باريس عام 2024 للمشاركة من اجل تحقيق انجاز وليس للمشاركة والحصول على بطاقة دعوة وانا على ثقة تامة بان هذا اللاعب اذا تم إعداده وتفريغه قبل المشاركة في اولمبياد باريس سيحقق ميدالية أولمبية للسلطنة واتمنى بان يحدث هذا الامر بعد المشاركة في اولمبياد طوكيو بان يتم وضع له برنامج خاص لمرحلة الاعداد .

وقال البدري بان اللاعب عامر الخنجري يؤدي اختبارات الدبلوم العام والتي سوف تختتم يوم 4 يوليو القادم وبعدها نحرص على تامين معسكر خارجي له لمدة اسبوعين قبل المشاركة في الاولمبياد بهدف الظهور بمستوى يليق بسمعة السلطنة في اللعبة رغم الفترة القصيرة من الاعداد مقارنة بأبطال العالم الذين يخضعون حاليا لمعسكرات خارجية مكثفة تسبق المشاركة في اولمبياد طوكيو .