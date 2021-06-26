نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقله لمباراه الاهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وموعد المباراة في المقال التالي
القنوات الناقله لمباراه الاهلي والترجي، يُعد واحد من أكثر المواضيع بحثًا في الساعات القليلة الماضية حيث يسعى الآلاف من الأشخاص في مختلف الدول العربية للبحث عن القنوات الناقله لمباراه الاهلي والترجي لمعرفة القنوات وكذلك الموعد الخاص بمباراة العودة في نصف نهائي بطولة أفريقيا 2021، وذلك حيث يستعد النادي الأهلي لاستقبال نادي الترجي التونسي في مصر في مباراة إياب نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا ونالت هذه المباراة الكبيرة أهمية كبيرة جدًا من قبل الإعلام الرياضي سواء في مصر أو تونس أو العديد من الدول العربية المختلفة وذلك نظرًا لأهمية المباراة، واليكم في هذا المقال كافة التفاصيل حول مباراة الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي.
القنوات الناقله لمباراه الاهلي والترجي
تزداد عمليات البحث بشكل كبير عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء الوطن العربي من أجل البحث عن تردد القنوات الناقله لمباراه الاهلي والترجي، وتستعد قنوات بي ان سبورت لعرض المباراة الكبيرة بين الفريقين عبر شاشها حيث أن قنوات بي ان سبورت هي الناقل الرسمي الحصري الوحيد لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وجاء تردد القنوات التي تقوم بإذاعة المباراة كالآتي:-
|اسم القناة
|bein Sport HD 4
|التردد
|11054
|معدل الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|2/3
موعد مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي
يستعد النادي الأهلي المصري لاستقبال نادي الترجي التونسي في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لعام 2021 وذلك بعد انتهاء مباراة الدور الأول (الذهاب) بفوز ثمين للنادي الأهلي خارج الديار في ملعب رادس بتونس بنتيجة 0/1، ويسعى النادي الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية على أرضه من أجل ضمان صعوده إلى المباراة النهائية لملاقاة الفائز من مباراة الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بينما يستعد نادي الترجي التونسي في عمل ريمونتادا على النادي الأهلي والفوز بنتيجة أكبر من 1/0 للصعود إلى دور النهائي.
|المباراة
|الأهلي المصري × الترجي التونسي
|البطولة
|نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
|الموعد والتوقيت
|اليوم السبت السادس والعشرون من شهر يونيو.
الساعة التاسعة بتوقيت مصر
|الملعب
|استاد الأهلي We السلام
|القنوات الناقلة
|bein Sports HD4
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