انت الان تتابع تفاصيل خبر قيمة جوائز يورو 2020 تعرف عليها وعلى نسب الفرق المشاركة كلها والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قيمة جوائز يورو 2020، هو أحدث ما أعلن عنه أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم السبت، السادس والعشرين من يونيو، للعام 2021م، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، منذ قليل، عن القيم المالية التي سيتحصل عليها المنتخبات المشاركة، في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، تلك التي قد بلغ عددها 24 منتخب، بختام البطولة، وأكدت يويفا، أن عملية التوزيع للمبالغ، ستتم على أساس النتائج، التي يحققها كل منها في البطولة. فأليكم القيمة المالية المخصصة، من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لبطولة يورو 2020، وكذلك طريقة توزيعها على المنتخبات، عبر سطور هذه المقالة، المقدمة لكم من موقعنا: موقع مصر فايف الإخباري.

قيمة جوائز يورو 2020:

لقد بلغ إجمال القيمة المادية، التي خصصها لاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، لبطولة يورو 2020، أربعمائة ستة وخمسون (456) مليون يورو، سيتم توزعها على جميع المنتخبات المشاركة، حسب نتائجها، وقد شهدت الجوائز المالية الخاصة بالبطولة، زيادة كبيرة، مقارنة بالجوائز المالية، التي تم توزيعها في السنوات السابقة، بكأس الأمم الأوروبية. جدير بالذكر أن تخصيص 456 مليون يورو، لبطولة يورو 2020،هو إنجاز كبير للاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل ما يواجه العالم، من انتشار لجائحة كورونا، وما سببته الجائحة من خسائر مادية.

توزيع المبالغ المادية بيورو 2020:

أوضح يوفيا، أن قيمة جوائز يورو 2020، تلك التي بلغت 456 مليون يورو، ستوزع كالاتي: